В Україні хочуть заборонити продавати в аптеках при лікарнях дорогі ліки, якщо є дешевші аналоги – МОЗ

На сайті Держлікслужби на громадське обговорення вийшов проект змін до ліцензійних умов для аптек, розташованих у державних та комунальних медзакладах. Він узгоджений з МОЗ. 

Робота аптеки , яка входить до програми 'Доступні ліки' у Запоріжжі.
Фото: zp.gov.ua

Якщо його ухвалять, він змусить аптеки продавати там лише три найнижчі позиції з Національного каталогу цін на ліки. Тобто мова йде про одну й ту ж діючу речовину, яка в різних торгових назвах може мати різну ціну.

Про це під час дискусії LB.Talks про ліки сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. 

“Коли у вас є 10 генериків, їхня вартість від 25 до 250, то в аптеці на території лікарні будуть продавати тільки ті, що на нижчій межі – 25, 26, 30 умовно. А за 250 грн там не знайдеш. Хочеш купити дорогий – виходь за межі аптек. Ринок не можна врегулювати ніяк іншим чином, ми йдемо таким кроком”, – сказав міністр.

Повний конспект дискусії читайте тут. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
