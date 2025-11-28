Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаЗдоров'я

“Закон про лікарські засоби похвалила Єврокомісія”, – Радуцький

Україна в системі охорони здоров'я отримала одну з найвищих оцінок від Єврокомісії серед всіх інших розділів народного господарства – чотири з п'яти.

“Закон про лікарські засоби похвалила Єврокомісія”, – Радуцький
голова профільного комітету ВРУ Михайло Радуцький
Фото: Зоряна Стельмах

І першим, який Єврокомісія відмітила як закон, який повністю відповідає євроінтеграційним процесам в Україні – ухвалення закону про лікарські засоби. 

Про це під час дискусії LB.Talks сказав Михайло Радуцький, член депутатської фракції "Слуги народу", голови парламентського комітету з питань здоров’я нації.

Так він зреагував на цитування експерта Сергія Іщенка з компанії Proxima Research, який написав, що запроваджений закон неефективний і не відповідає практикам ЄС. І що зараз нібито вже готується скасування цих норм.

“Норми закону не ідеальні, але там є багато таких, які вступають в силу в 2027-му, в 2028-му році. Цей закон уже мав зміни за рішенням РНБО. І завдяки цим змінам є “Укрпошта”. Аптека, яка має 1,8 тисяч пересувних відділень. Це доступність. Є 29 мобільних аптечних пунктів у 17 областях. І вони не по Київській області їздять, а по Херсону, Запоріжжю, Харкову, де дійсно потрібно”, – додав Радуцький.

Голова комітету акцентував на нормах закону, які ще не вступили в дію. Наприклад, норма про 2D-кодування має запуститись в 2027-му році. За нею, людина в аптеці зможе навести телефон на препарат, і за кодом побачити і виробника, і прізвище людини, яка поставила свій підпис під якістю цих ліків. А також побачить найдешевшу ціну (на діючу речовину) за Національним каталогом.

“І тоді людина, якщо захоче, запитає: "А тут отака діюча речовина, у вас є по стільки-то гривень дешевше. Можна мені це?" – пояснює Радуцький.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
