Україна в системі охорони здоров'я отримала одну з найвищих оцінок від Єврокомісії серед всіх інших розділів народного господарства – чотири з п'яти.

І першим, який Єврокомісія відмітила як закон, який повністю відповідає євроінтеграційним процесам в Україні – ухвалення закону про лікарські засоби.

Про це під час дискусії LB.Talks сказав Михайло Радуцький, член депутатської фракції "Слуги народу", голови парламентського комітету з питань здоров’я нації.

Так він зреагував на цитування експерта Сергія Іщенка з компанії Proxima Research, який написав, що запроваджений закон неефективний і не відповідає практикам ЄС. І що зараз нібито вже готується скасування цих норм.

“Норми закону не ідеальні, але там є багато таких, які вступають в силу в 2027-му, в 2028-му році. Цей закон уже мав зміни за рішенням РНБО. І завдяки цим змінам є “Укрпошта”. Аптека, яка має 1,8 тисяч пересувних відділень. Це доступність. Є 29 мобільних аптечних пунктів у 17 областях. І вони не по Київській області їздять, а по Херсону, Запоріжжю, Харкову, де дійсно потрібно”, – додав Радуцький.

Голова комітету акцентував на нормах закону, які ще не вступили в дію. Наприклад, норма про 2D-кодування має запуститись в 2027-му році. За нею, людина в аптеці зможе навести телефон на препарат, і за кодом побачити і виробника, і прізвище людини, яка поставила свій підпис під якістю цих ліків. А також побачить найдешевшу ціну (на діючу речовину) за Національним каталогом.

“І тоді людина, якщо захоче, запитає: "А тут отака діюча речовина, у вас є по стільки-то гривень дешевше. Можна мені це?" – пояснює Радуцький.