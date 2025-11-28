Українські ліки в кошику споживача займають зараз меншу частку, ніж іноземні, якщо дивитись на продаж в аптеках.

Але якщо подивитись на попит і поговорити, кого хочуть купувати українці, то 86% позитивно ставляться до вітчизняного виробника, 74% хочуть купувати українські ліки.

Про це під час дискусії LB.Talks про ліки сказала, посилаючись на дані соціологічних досліджень, Катерина Загорій, директорка ради директорів компанії “Дарниця”.

Споживча мотивація купівлі українського – наявність у точках продажу, додає вона: “Тобто головна причина відмови від українських ліків - не якість, а те, що їх важко знайти у точках продажу”.

У жовтні фармацевтична компанія “Дарниця” заявила, що може втретє призупинити виробництво своїх ліків через ніби відмову найбільших аптечних мереж брати до себе на полиці її продукцію. Аптечні мережі на це відповідали, що беруть на свої полиці ті ліки, які можуть конкурувати по ціні, а в “Дарниці” нібито дорожчі.

Загорій підтверджує, що компанія кілька разів зупиняла цього року виробництво через переповнені склади, оскільки їхні ліки “продаються гірше, ніж 95 років до цього”.

Вона додає, що у у топ-п'яти найбільших аптечних мережах ціни ліків її компанії вищі, ніж у всіх інших аптеках: “Неврегульовані націнки на препарати вартістю до 50 грн. Можете подивитися через tabletki.ua, наскільки відрізняється ціна на такі ліки. Виробники ліків не контролюють (фінальні – LB.ua) ціни. Ми продаємо дистриб’ютору, далі вони їх продають аптекам”. І вже аптека ставить кінцеву ціну.

Загорій наводить дані соціологічних опитувань, за якими 79% українців економлять на інших товарах, щоб купити ліки. 51% економлять на їжі, щоб купити ліки. І переважна більшість серед них – пенсіонери. Старші люди – найбільш вразлива група.

62% людей 60+ економлять на харчуванні, щоби були гроші на ліки. 94% відчули подорожчання ліків.



Міністр Віктор Ляшко додав, що МОЗ аналізувало 411 000 призначень, які діючі речовини виписують і які потім через аптеки продають: "Якщо буде замінність дороговартісних препаратів на більш дешеві, які є в Нацкаталозі, середній чек знизиться відразу десь на 38%”, – заявив міністр.

Ляшко додає, що українці купують 62% ліків в упаковках українського виробника. На інших 37% також є аналоги українські, які в рази дешевші: “Ключова задача уряду – відпрацювати разом з учасниками ринку і зробити так, щоб українці, хто хочуть купити дешевше, могли це зробити”.

