ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаЗдоров'я

Сьогодні в державі не існує заборони на постачання ліків з Індії або з Китаю, – Ляшко

Зараз багато препаратів, що закуповуються держкоштом, наприклад, для лікування онкозахворювань, індійського (є і китайського) виробництва. Індія нещодавно мала спільні російсько-індійські навчання. 

Сьогодні в державі не існує заборони на постачання ліків з Індії або з Китаю, – Ляшко
міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко
Фото: Зоряна Стельмах

Що з цим робити, запитали під час дискусії LB.Talks про ліки у міністра Віктора Ляшка та голови парламентського медичного комітету Михайла Радуцького.

Віктор Ляшко відповів, що сьогодні в державі не існує заборони на постачання ліків з Індії або з Китаю: “Цього року парламент дав МОЗу 15 млрд грн на централізовані закупівлі. За процедурами, ДП “Медичні закупівлі України” торгують по певних показниках, але ключовим є найнижча ціна”. 

Михайло Радуцький додав, що Євросоюз невдовзі голосуватиме за акт про критичні ліки, щоб диверсифікувати ризики і не повторювати ризики ковіду, коли Євросоюз сильно, як і Україна, залежали від Китаю та Індії: “Нам разом з командою МОЗ вдалося через депутатів від Греції і Словенії в Європарламенті внести поправки. По цих поправках Україна буде партнером ЄС в акті про критичні ліки. Вже одна угода підписана компанією “Рош”, що вони вже розливають ліки в Україні, і це їх здешевшає”. 

Він також звернувся до іноземних виробників в Україні локалікувати зокрема виробництво тут: “У нас є індустріальні парки, є шикарний на заході України індустріальний парк, який єдиний має хімічну каналізацію. Починайте виробляти разом з українськими виробниками і свої ліки тут продавайте дешевше і будьте конкурентні з Індією і з Китаєм”.

Повний конспект дискусії читайте тут. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies