Зараз багато препаратів, що закуповуються держкоштом, наприклад, для лікування онкозахворювань, індійського (є і китайського) виробництва. Індія нещодавно мала спільні російсько-індійські навчання.

Що з цим робити, запитали під час дискусії LB.Talks про ліки у міністра Віктора Ляшка та голови парламентського медичного комітету Михайла Радуцького.

Віктор Ляшко відповів, що сьогодні в державі не існує заборони на постачання ліків з Індії або з Китаю: “Цього року парламент дав МОЗу 15 млрд грн на централізовані закупівлі. За процедурами, ДП “Медичні закупівлі України” торгують по певних показниках, але ключовим є найнижча ціна”.

Михайло Радуцький додав, що Євросоюз невдовзі голосуватиме за акт про критичні ліки, щоб диверсифікувати ризики і не повторювати ризики ковіду, коли Євросоюз сильно, як і Україна, залежали від Китаю та Індії: “Нам разом з командою МОЗ вдалося через депутатів від Греції і Словенії в Європарламенті внести поправки. По цих поправках Україна буде партнером ЄС в акті про критичні ліки. Вже одна угода підписана компанією “Рош”, що вони вже розливають ліки в Україні, і це їх здешевшає”.

Він також звернувся до іноземних виробників в Україні локалікувати зокрема виробництво тут: “У нас є індустріальні парки, є шикарний на заході України індустріальний парк, який єдиний має хімічну каналізацію. Починайте виробляти разом з українськими виробниками і свої ліки тут продавайте дешевше і будьте конкурентні з Індією і з Китаєм”.

