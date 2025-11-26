Режим колективної посередності: анатомія російської еліти станом на листопад 2025 року

У публічному просторі дискусія про можливі мирні угоди нерідко зводиться до динаміки у Вашингтоні. Ми аналізуємо сигнали адміністрації Трампа, шукаємо натяки в заявах радників, дивимося на еволюцію позицій американських переговірників. Це важливо, але недостатньо.

У міжнародних дискусіях про «мирні сценарії» Україна зазвичай зосереджується на двох зовнішніх точках: позиції США та позиції Європи. Ми аналізуємо, якою буде нова адміністрація Трампа, скільки простору для маневру вона залишить Україні, які сигнали надходитимуть з Пентагона, Конгресу чи Держдепу. Це правильно, але цього недостатньо.

Надійна оцінка шансів на будь-яку форму миру потребує іншого, не менш важливого елемента — розуміння того, хто реально керує Росією сьогодні.

І тут ключове поняття — не «Путін», а структура, яка його оточує. Традиційний термін «воєнний кабінет» вже неточний. Коректніше говорити про Центр воєнно-поліцейської координації РФ (ЦВПК)

Це неформальний, неконституційний надуряд, який реально визначає політичні, військові, економічні та інформаційні рішення, а також формує рамки будь-яких можливих переговорів. Саме він — головний індикатор вірогідності чи неможливості миру.

Структура ядра: хто входить до орбіти прийняття рішень Путіна? Центр складається з трьох концентричних кіл:

Коло 1. Стратегічне ядро («Ставка») або ті, хто мають прямий доступ до ухвалення рішень:

Олександр Бортников (ФСБ). Формальний керівник найбільш впливового силового органу. Втрачає оперативну суб’єктність, але зберігає стратегічну вагу. Його майбутнє пов’язане з внутрішньою боротьбою за спадкоємність ФСБ.

Генерал Валерій Герасимов (Генштаб). Пережив усі внутрішні кризи та зберігся як ключова фігура СВО. Контролює військово-тактичний контур і фінансово-кадрові рішення у МО.

Михайло Мішустін (прем’єр-міністр). Зберігає автономність, отримує підтримку частини «цивільних еліт». Може стати альтернативою силовикам у довгому транзиті влади.

Сергій Кірієнко (АП). Фактичний керівник внутрішньої політики, ідеології та контролю над окупованими територіями. Системно посилюється, готує ґрунт під прем’єрську позицію.

Сергій Чемезов (Ростех). Контролює оборонку, виробництво озброєння, промислові корпорації. Його вплив критично зріс через затяжну війну.

Юрій Ковальчук. Медіа, ідеологія, фінансові схеми, доступ до Путіна «по вертикалі довіри». Формує інформаційний наратив, зокрема про війну.

Микола Патрушев. Символ силової ортодоксії. Втрачає вплив, але зберігає статус старшини, навколо якого групуються «консервативні силовики».

Ельвіра Набіулліна (ЦБ). Критично важлива для виживання режиму в умовах санкцій. Її роль — забезпечити стійкість економіки під військові потреби.

Віктор Зубков (Газпром / «силова група Зубкова»). Контролює одну з найбільших фінансових платформ РФ. Відповідає за спроби наступності у ФСБ.

Дмитро Мантуров (віце-прем’єр). Координує промисловість, ВПК, виробничі програми під війну.

Це кістяк, з яким Путін консультується та який формує політичні рамки.

Коло 2. «Оперативні виконавці» (силові й цивільні координатори)

Ігор Костюков (ГРУ). Окрема суб’єктність, особливо у зовнішніх операціях та спецпроєктах.

Іван Ткачов (ДВКР ФСБ). Контролює митницю, крипту, нелегальні фінансові потоки, паралельний експорт-імпорт. Реально володіє впливом, що виходить далеко за межі контррозвідки.

Віктор Золотов (Росгвардія). Став головною противагою ФСБ. Підсилений, мобільний, агресивний інструмент придушення.

Володимир Колокольцев (МВС). Став особистим конфідентом Путіна, отримав мандат стримування ФСБ. Його вага зросла непомітно, але суттєво.

Коло 3. Групи ресурсної та інтелектуальної підтримки

Неометодологи Кирієнка–Грефа (Сбер, Росатом, Лукойл). Контролюють політичну інженерію, ідеологію, цифру, частину економічної стратегії. Ростехівська коаліція Чемезов–Вайно. ВПК, адміністративні ресурси, технологічна інфраструктура Московсько-тюменська група Будівельний сектор, банки, регіональні лідери Татарстану та Башкортостану. Група Зубкова. Фінансовий блок газової імперії + вплив на майбутню конфігурацію ФСБ. Блок Тихонової–Белоусова–Дмитрієва Науково-технічний сегмент + фінанси, але зараз на спаді через провал Белоусова.

Тепер, головне питання. Де тут мир?

Жодна з перерахованих груп не зацікавлена у завершенні війни, бо війна джерело їхньої влади. Закінчення війни дорівнює або зниженню повноважень, або зникненню ваги. Після війни структура повинна змінитися. Це означає: комусь втратити, комусь піднятися.

Жоден із гравців не готовий входити в фазу, де баланс може змінитися без їхньої згоди. Жодна група не має сценарію кінця війни.

Бо будь-який кінець руйнує легітимність режиму, побудовану на образі «воєнної держави».

Якщо ми хочемо реалістично оцінювати перспективи переговорів, розуміння адміністрації Трампа — це лише пів задачі. Друга половина — аналіз Росії, динаміки, внутрішніх конфліктів і здатності до ескалації.

Без цієї аналітики будь-які оцінки шансів на мир будуть поверховими.

Адже в Росії немає інституцій миру. Є лише інституції війни, контролю та внутрішньої конкуренції.