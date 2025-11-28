«Ми віримо в бога» і мораль

Чи загалом варто якось пов’язувати Бога і гроші? Чи не можна це розцінювати як зневагу до Бога (особливо, якщо гроші (купюри) використовуються як хабар чи для реалізації якихось злих намірів)? Дехто вважає, що такий напис сприятиме процвітанню країни. Але чи варто так думати? У Святому Письмі про гроші і майно згадується понад 2350 разів. Що саме у Біблії написано про гроші? Чи варто думати, що гроші – зло? А може навпаки? Адже гроші можна використовувати і в хороших цілях.

У Верховній Раді запропонували додати на українські банкноти напис "Ми віримо в Бога". У пояснювальній записці до законопроекту написано: «Враховуючи досвід Сполучених Штатів Америки, які є серед головних стратегічних партнерів України, і які на банкнотах долара розмістили напис "In God we trust", що в перекладі українською «У Бога ми віримо», пропонується розміщення на гривневих банкнотах, які будуть вводитися в обіг з 2026 року напису "Ми віримо в Бога". Прийняття законопроекту сприятиме підвищенню рівня суспільної моралі в українському суспільстві та авторитету нашої країни у світі».

«Ми віримо в Бога»

У багатьох піснях чи гімнах минулих часів з’являється згадка про Бога і про віру в Нього. На приклад, в Україні найбільш відомі початкові слова духовного гімну «Боже великий, єдиний, нам Україну храни», написаного в кінці ХІХ століття. Натомість відома фраза на американських доларах In God we trust, тобто «Ми віримо в Бога» чи теж дослівно «На Бога уповаємо» – це слова з четвертого куплету національного гімну США, написаного на початку ХІХ століття підчас англо-американської війни (1812-1814), натомість як свій девіз In God we trust був використаний 1862 року однією з військових дивізій підчас Громадянської війни у США (1861-1865).

В тому ж часі, на офіційне прохання одного баптистського пастора з Пенсильванії, Марка Воткінсона, Конгрес США затвердив постанову, щоб карбувати цей вираз на дрібних монетах. Прохання це було мотивоване тим, щоб по-перше цим актом показати, що «Бог по нашій стороні», тобто на стороні Союзу з Півночі, а не з Конфедератами Півдня, а по-друге, щоб країна остаточно позбулася язичництва. Тим більше, що цей вираз походив з Писання: можна його декілька разів знайти у Псалмі 56, а також у дещо модифікованому вигляді («на Господа звіряйтесь) у Псалмі 115 – цей псалом застерігає Ізраїль від поклоніння мертвим ідолам і закликає довіряти лише живому Господу Богу. Невдовзі девіз з’явився на дрібних центах, потім на інших монетах, а з 1938 року – на всіх монетах США.

Якщо йдеться про доларові купюри, то на них почали цей вираз використовувати лише з 1956 року. Саме в цьому році Конгрес США затвердив новий девіз країни, а саме: In God we trust. Президент США Дуайт Ейзенхауер підписав цей акт. Дотеперішній девіз, прийнятий ще 1782 року, який писався латиною і звучав: «E pluribus unum», тобто «З багатьох – єдине», залишився на гербі США (на лицьовій стороні Великої Печатки), і який є на одно-доларовій купюрі. Цей вираз можна знайти у багатьох древніх авторів, чи то у Геракліта (грецькою), чи то у Цицерона, чи то у Вергілія, чи теж у Августина у його «Сповіді» та в інших. Це не був юридично затверджений девіз країни, лише вважався таким де-факто. Натомість вираз In God we trust став офіційно затвердженим девізом у 1956 році. Це був розпал Холодної війни, і Конгрес США, затверджуючи цей девіз, таким чином прагнув продемонструвати своє відмежування від атеїстичного СРСР. До цього часу лише на монетах був вигрануваний попередній девіз «E pluribus unum» разом з виразом «In God we trust». А починаючи з 1956 року, крім монет почали наносити також новий девіз «In God we trust» на тилову сторону банкнот.

Були і є в США такі, які посилаючись на Конституцію, де мова про відділення держави від Церкви, протестують проти цього виразу на грошах. Ще свого часу, 1907 року, тодішній президент Теодор Рузвельт хотів скасувати гранування цього виразу на монетах, посилаючись на заборону зі Старого Завіту «призивати ім’я Бога надаремно», а тому таке використання назви «Бог» на монетах він вважав «блюзнірством». Проте, Конгрес не підтримав його ініціативу. Подібно і в наш час, попри протести частини громадян США, щоб вилучити цей вираз з грошей, то більшість все-таки підтримує його, дехто теж з огляду на те, що це державний девіз США.

Якщо йдеться про Україну і її гроші, тобто гривні, то варто б замість копіювання чужого досвіду, та ще й такого, який у США виражається нанесенням на грошах власного державного девізу, подумати про власний досвід. Вже є хороший прецедент, коли з 2024 року почали наносити на зворотному боці гривневих купюр вигук, який особливо тепер став символом боротьби з російськими окупантами: «Слава Україні» Героям слава!». Можна, наприклад, якщо вже є бажання представити щось патріотично-духовне, для піднесення морального духу, наносити на грошах початок духовного гімну «Боже великий, єдиний, нам Україну храни». Тим більше, що ця духовна пісня вже стала прийматися і в не цілком релігійних середовищах. Чи підніме цей напис мораль у народі? – це інше питання. Можна навіть сказати: риторичне. Як то кажуть «дай Боже», і тоді це б було справжнє чудо, яке до цього часу майже не зустрічалося, коли якийсь напис на грошах, навіть дуже побожний, змінив на краще мораль цілого народу. Але як символ і маркер – духовний і патріотичний одночасно – то цілком би пасував. Навіть на грошах.