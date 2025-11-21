Правило бумерангу

Росіяни вчаться в нас. Ми почали "виключати" світло підстанціями, а не електростанціями - росіяни швидко почали робити те саме. Ми почали бити по тяглових підстанціях на залізниці для зупинки потягів - отримали зворотній ефект.

Фото: Зоряна Стельмах

Проте, прийшов час запустити "бумеранг". Російські удари по залізниці, з огляду на Дніпро, демонструють бажання заблокувати ключовий транспортний вузол та максимально знищити рухомий склад тепловозів.

Тому, чим варто відповісти нам? Найближчий та найважливіший залізничний вузол - Ростов-на-Дону. Тут все - вантажні потяги з технікою, жива сила, БК. Звідси все розвозиться по Ростовській області. Частково перевантажують на залізницю та доставляють в Донецьк (Іловайськ-Волноваха-Маловодне-Маріуполь). З огляду на те, що по Ростову ми достаємо, то пора включити залізницю в список цілей.

Тут не без того, що на відміну від нас, росіяни досі не у війні. Та окрім прямого блокування та знищення тепловозів, яких як і танків в РФ не так вже й багато, дестабілізація цивільного транспортного сполучення не буде грати в плюс російському режиму. Вона додасть не "мобілізації", а хаосу. Який так потрібен нам.

Тому, не соромно вчитись у ворога через його дії. Соромно не вчитись та наздоганяти. Поки наздоганяють нас. Але ми маємо тримати темп, беручи до уваги досвід ворога.