Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Блог Петра Андрющенка

Правило бумерангу

Росіяни вчаться в нас. Ми почали "виключати" світло підстанціями, а не електростанціями - росіяни швидко почали робити те саме. Ми почали бити по тяглових підстанціях на залізниці для зупинки потягів - отримали зворотній ефект.

Фото: Зоряна Стельмах

Проте, прийшов час запустити "бумеранг". Російські удари по залізниці, з огляду на Дніпро, демонструють бажання заблокувати ключовий транспортний вузол та максимально знищити рухомий склад тепловозів.

Тому, чим варто відповісти нам? Найближчий та найважливіший залізничний вузол - Ростов-на-Дону. Тут все - вантажні потяги з технікою, жива сила, БК. Звідси все розвозиться по Ростовській області. Частково перевантажують на залізницю та доставляють в Донецьк (Іловайськ-Волноваха-Маловодне-Маріуполь). З огляду на те, що по Ростову ми достаємо, то пора включити залізницю в список цілей.

Тут не без того, що на відміну від нас, росіяни досі не у війні. Та окрім прямого блокування та знищення тепловозів, яких як і танків в РФ не так вже й багато, дестабілізація цивільного транспортного сполучення не буде грати в плюс російському режиму. Вона додасть не "мобілізації", а хаосу. Який так потрібен нам.

Тому, не соромно вчитись у ворога через його дії. Соромно не вчитись та наздоганяти. Поки наздоганяють нас. Але ми маємо тримати темп, беручи до уваги досвід ворога.

Петро Андрющенко Петро Андрющенко , керівник Центру вивчення окупації
