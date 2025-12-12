Вчора знову Медведєв відзвітував про перевиконання набору на контракт в зону «сво». Проте, це явно не відповідає реальності. Але, давайте подивимось по цифрах в перспективі. Згадаємо питання врешті-решт – а де поділись всі ці сотні тисяч росіян, якщо і втрат нема, і на фронті їх нема?

Почну з головного: цифри, які дає РФ по контрактах і чисельності армії, між собою не співмірні. Вони суперечливі навіть усередині одного року. Давайте подивимось на те, що можна побачити саме з офіційних заяв Медведєва, Шойгу, Путіна й Міноборони.

Скільки людей підписали контракт по роках (офіційні заяви)

В 2022 році Кремль не давав підсумкової річної цифри по нових контрактниках. Було офіційно:

Часткова мобілізація — 300 000 резервістів, оголошено Шойгу 21 вересня 2022 року. Скільки саме людей уклали контракти в 2022-му, офіційно не підсумували. Наголос був на мобілізації, а не на контрактах. Але, ми розуміємо, що все це вони.

2023 рік — рік рекордів у російській пропаганді.

Медведєв (заяви протягом року):

4 липня 2023 — 185 000 нових контрактників з 1 січня 2023 року. 3 серпня 2023 — «понад 230 000» контрактів із початку року. 3 вересня 2023 — 280 000 рекрутованих за контрактом; план — 420 000 до кінця року. 26 вересня 2023 — «понад 325 000» контрактників із 1 січня. В січні 2024-го він уже заднім числом говорить, що за 2023 рік до армії приєдналося 500 000 осіб (включно з мобілізованими, контрактниками й добровольцями).

Шойгу / Міноборони:

Грудень 2023: Шойгу заявляє, що 540 000 контрактників підписали угоди у 2023 році. На засіданні в Міноборони 19 грудня 2023 він називає 490 000 контрактників і добровольців, набраних з початку року.

Що з цього виходить? За офіційними заявами діапазон для 2023 року від 490 000 до 540 000 осіб. Сам Медведєв до кінця розганяє до 500 тис за рік.

2024 рік— ще більше хаосу в цифрах.

Медведєв:

Березень 2024: з початку року додатково 53 000 контрактників. До липня 2024 — заявляє про ~190 000 нових контрактів. У грудневих ретроспективах російські джерела посилаються на його оцінку: 200 000 добровольців/контрактників у 2024 році.

Міноборони / Бєлоусов / Путін:

Жовтень 2024 (Reuters, AP): офіційно — «майже 200 000» людей підписали контракт у 2024-му. Аналітики iStories, по бюджетних виплатах: до 407 200 людей отримали одноразову виплату за контракт у 2024 році. Новий міністр оборони Бєлоусов у грудні 2024 каже: 427 000 підписаних контрактів за 2024 рік. Медведєв 24 січня 2025 взагалі говорить про 450 000 контрактів у 2024 році + 40 000 добровольців у «добробатах».

Підсумок по 2024 року за російськими заявами. Найточніше (по бюджету): приблизно 400 000 контрактів. Офіційні заяви розганяють до 427–450 000.

2025 рік (станом на осінь 2025 року).

Медведєв:

2 липня 2025 — понад 210 000 контрактів від січня до липня 2025 + 18 000 добровольців. 18 серпня 2025 — згідно з розслідуванням iStories, Медведєв завищує: його 210 000 за перше півріччя, тоді як згідно з бюджетом виходить десь у 1,6 раза менше (~130 000). 17 жовтня 2025 — нова заява: від початку 2025 року 364 000 нових людей, з них 336 000 контрактників і 28 000 добровольців.

Загальна картина по контрактах за 2023–2025 роки (якщо взяти найбільші офіційні дані):

2023 рік: до ~500–540 тис. 2024: до ~427–450 тис. 2025 (до жовтня): ~336 тис. контрактників (за заявами, не за бюджетом).

Разом за 2023–2025 роки офіційний наратив — приблизно 1,25–1,4 млн нових контрактників, але незалежні розрахунки по бюджетним виплатам системно показують завищення цих цифр десь у 1,3–1,5 раза.

Скільки, за офіційними даними РФ, воює у «зоні СВО»

Тут головний речник Путін особисто:

Грудень 2023 — Путін заявляє, що в «СВО» було задіяно 617 000 військових РФ. Червень 2024 — той самий Путін каже, що «майже 700 000» російських військових воюють в Україні. Осінь 2025 — в матеріалі AP/Аssociated Press про новий закон щодо цілорічного призову зазначено з посиланням на російську сторону, що понад 700 000 військових РФ наразі задіяні в Україні.

Нормального, прозорого офіційного розподілу за роками (2022, 2023, 2024) РФ не дає. Є лише ці «контрольні точки» від Путіна.

Як змінилася загальна чисельність російської армії з 2022 року

Тут про штатну чисельність (не фактичну укомплектованість) за президентськими указами:

До повномасштабного вторгнення (початок 2022 року) активний особовий склад — трохи більше 1,0–1,01 млн військових. Указ Путіна від 25 серпня 2022 (набрав чинності з 1 січня 2023) загальна чисельність ЗС РФ — 2 039 758 осіб, з них 1 150 628 військовослужбовців. Кінець 2023 року (новий указ) загальна чисельність — ≈2,2 млн, з них ≈1,32–1,33 млн військових. Указ від 16 вересня 2024 (набирає чинності з 1 грудня 2024) загальна чисельність — 2,389 млн, з них 1,5 млн військовослужбовців. Політична рамка 2025 року РФ відкрито говорить про мету — тримати 1,5 млн активних військових і далі.

Отже, ріст за три роки «паперового штату:

Від 1,0–1,01 млн військових (початок 2022) до 1,5 млн (штат з грудня 2024).

Тобто формально армія збільшена приблизно на 450–500 тис. осіб, або на ~45–50% від довоєнного рівня — за цифрами з указів Путіна, не за фактичними живими людьми.

Математичний розрив: скільки людей «загубилось» і хто найбільше бреше

Складаємо «офіційний» рекрутинг. Беремо тільки офіційні дані по кількості нових контрактів + мобілізація 2022 + стартова група вторгнення:

Нові контракти 2023–2025 роки (офіційно):

2023 - 520 000

2024 - 440 000

2025 - 336 000

Рахуємо обережно, по кроках:

520 000 + 440 000 = 960 000

960 000 + 336 000 = 1 296 000 нових контрактів.

Мобілізація 2022:

300 000

1 296 000 + 300 000 = 1 596 000.

Стартова група вторгнення 2022 року

Різні джерела говорять про ~190–200k, беремо 200 000 як круглу оцінку. 1 596 000 + 200 000 = 1 796 000.

Отже, за логікою російських офіційних цифр, до війни так чи інакше мали б бути залучені ~1,8 млн військових РФ.

Поточний рівень, з їхніх же заяв: приблизно 700 000 військових у зоні «СВО» (600–700k за різними оцінками, беремо 700k як верхній орієнтир).

Якщо ніхто не гинув, не був поранений, не демобілізований, не сидів по частинах десь в іншому місці, то в «СВО» мало б стояти всі 1,8 млн. Фактично — 700k.

Різниця: 1 796 000 – 700 000 = 1 096 000 людей.

Ці 1,1 млн розподіляються на:

Безповоротні втрати й важко поранені, що не повертаються у стрій;

Легкі поранення і ротації, демобілізовані, зламані, дезертири;

Люди, які сидять у гарнізонах, на інших напрямках, у ППО/флоті/авіації, у навчальних частинах;

Частина «контрактників» існує тільки на папері (використовуються для завищення рекрутингу).

Хто бреше більше, якщо розкласти по персонажах:

Медведєв - головний «продажник» рекрутингу.

Він стабільно називає найбільші цифри по контрактах і добровольцях, завжди заокругленими сотнями тисяч. Його заяви найбільше відриваються від бюджетних даних і незалежних оцінок.

Міноборони (Шойгу / Бєлоусов) - брешуть технічніше.

Вони часто дають цифри трохи нижчі, ніж Медведєв, але все одно завищені. Їхні 490–540k за 2023 і 427–450k за 2024 у поєднанні з указами про ріст армії створюють картинку «півтора мільйона у строю», яка не сходиться ні з 700k у «СВО», ні з втратами.

Путін із заявами про 600–700k у зоні бойових дій — парадоксально виглядає менш брехливим у цифрі «фронтового контингенту», бо вона вписується і в західні оцінки, і в реалії логістики. Але він бреше за рахунок мовчання: не говорить, яка ціна утримання цих 700k і скільки людей уже «списані з балансу».