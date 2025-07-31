​Цифровий зашморг: як Росія тихо розгортає машину мобілізації

Російські регіональні ЗМІ протягом липня повідомляють про масові розсилки повідомлень про включення військовозобов'язаних в єдиний електронний реєстр. Така інформація надходить із Самарської області, Тульської області, Новосибірської області, Свердловської області, Ярославської області, Магаданській області, Татарстану, Мордовії, Ямало-Ненецького автономного округу та Сахаліну.

Ці повідомлення поки здійснюють, насамперед, функцію інформування, однак свідчать про підготовку до масової розсилки електронних повісток. Уже під час минулого весняного призову такі електронні повістки отримали призовники із Москви та Московської області. До того російські медіа повідомляють, що призовні комісії в столиці Росії продовжують працювати попри планове завершення призову 15 липня. Молодь віком 18-30 років отримує повістки на медкомісію на липень і серпень. Періодично в призовні пункти заводять молодиків у супроводі працівників поліції — у місті відбуваються рейди на уклоністів. Москва часто виступає експериментальним майданчиком, де апробовують практики, перед запуском на федеральному рівні, тож це також можна розглядати як тестування цілорічного призову.

Законодавчу базу для функціонування електронних повісток російська влада сформувала ще у 2023 році, коли Держдума ухвалила закон 127-ФЗ “Про внесення змін в окремі законодавчі акти РФ". Тоді ж в Росії почали тестувати систему електронних повісток. З 1 січня 2024 року Держдума збільшила призовний вік до 30 років. В вересні 2024 року єдиний реєстр електронних повісток почали впроваджувати в трьох регіонах — Республіці Марій Ел, Рязанській та Сахалінській областях. В травні 2025 року система електронних повісток та єдиний реєстр (фактично база даних, що охоплює усіх військовозобов'язаних громадян РФ) запрацювала на рівні всієї держави.

Фото: змі окупантів

Електронні повістки в РФ вважаються врученими з моменту їхньої появи в електронному кабінеті військовозобов’язаного на порталі “Госуслуги”. Якщо ж отримувач там не реєструвався — упродовж семи днів від появи повідомлення в єдиному реєстрі. Одразу з моменту такого вручення повістки призовнику заборонений виїзд із Росії. У разі неявки у військкомат протягом 20 днів запроваджуються обмежувальні заходи, зокрема заборона керувати транспортним засобом, укладати угоди та реєструвати нерухомість, реєструватися як індивідуальний підприємець, брати позики чи кредити. Неявка в військоматі у встановлені терміни карається штрафом від 10 до 30 тисяч рублів, повторна ж неявка — до 200 тисяч рублів, зловмисне ухилення — позбавленням волі на термін до 2 років.

Дані про військовозобов'язаних військкоматам передають Федеральна податкова служба, органи слідства, суди, медичні установи, Фонд пенсійного та соціального страхування, федеральні та місцеві органи влади, вищі навчальні заклади. Також є повідомлення в російських ЗМІ про те, що прикордонники РФ отримали доступ до єдиного реєстру військовозобов'язаних і тепер осіб призовного віку перевірятимуть в аеропортах та на пунктах пропуску на наявність повісток і затримуватимуть.

22 липня цього року в Держдуму внесли законопроєкт про цілорічний призов на військову службу, що має замінити весняний та осінній призов. У випадку ухвалення закон почне діяти з 1 січня 2026 року. Таке рішення дозволить рівномірно розподілити нагрузку на призовні пункти, посилити інфраструктуру, збільшити загальний обсяг призовників та ускладнить уникнення служби в армії. Весняний призов 2025 року став найбільш масовим із 2011 року — до армії РФ набрали 160 тисяч осіб.

Фото: EPA/UPG Репетиція військового параду у Москві, 29 квітня 2025 року.

В умовах, коли в штурмових діях ЗС РФ за місяць втрачають стільки ж особового складу, скільки ж рекрутують на контрактну службу, Росії доводиться шукати шляхи для збільшення угруповання в Україні, аби мати можливість продовжувати наступальні операції. Зважаючи на вичерпання мобілізаційного ресурсу у російських в’язницях та неспроможність надалі роздувати витрати державного бюджету для збільшення одноразових виплат контрактникам, щоб збільшувати об'єм рекрутингу незаможних верств населення, очевидним кроком є подальше збільшення призову.

Водночас посилення інфраструктури, ресурсів та можливостей військкоматів дозволятиме, за наявності такого рішення, швидко організувати проведення масової мобілізації. Створення єдиного реєстру військовозобов'язаних, запровадження електронних повісток, обмеження виїзду за кордон лише підтверджують зростання ймовірності такого кроку. Іншим маркером є створення єдиного пункту призову в Москві поруч із фактичним тестуванням цілорічного призову, що вивільняє ресурс військкоматів. Дуже імовірно, що довго без роботи вони не залишаться.

Фото: EPA/UPG Призовники перевдягаються у військову форму на призовному пункті в Москві, Росія.

Також на ймовірність мобілізації вказує і доручення Путіна російському уряду до 1 вересня розробити заходи щодо обмеження використання у РФ іноземного програмного забезпечення, включаючи месенджери так як WhatsApp та Telegram (попри російське походження). Від громадян буквально вимагають перейти на месенджер Max від VK — новий елемент централізованої системи цифрового стеження. За даними СЗР України застосунок має повний доступ до мікрофона, камери, контактів, геолокації та файлів, не вимикається стандартними засобами, використовує root-доступ і системні jar-файли. Дані автоматично передаються на сервери, підконтрольні спецслужбам РФ. Російській владі не сподобалося, скільки спротиву викликала часткова мобілізація у 2022 році, тому тепер в Кремлі прагнуть повністю контролювати інформаційне поле та зробити все тихо.

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Мобілізаційний ресурс ворога за даними Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та голови ЗСР Олега Іващенка становить від 3 до 5 мільйонів осіб, які проходили військову службу або підготовку, а загальний — від 20 до 25 мільйонів осіб.

І в Кремлі, схоже, переконані, що ЗС РФ здатні збільшити угруповання на території України, продовжувати наступальні операції, а тому бачать причин зупинятися чи йти на вагомі поступки.

Тому Україні та нашим партнерам потрібне цілісне бачення як зупинити “воєнну машину” РФ, яка, не скидаючи обертів, продовжує зростати.