Трамп покарав Бразилію тарифом у 50% через переслідування Болсонару

Але у Білому домі зробили досить багато винятків.

Президент США Дональд Трамп у середу оголосив про запровадження проти товарів із Бразилії ставки тарифного мита у розмірі 50% - на сорок відсоткових пунктів більше, ніж країна могла б розраховувати за звичайних обставин.

Як пише CNN, рішення республіканця має не економічне, а суто політичне підґрунтя: таким чином він покарав бразильську владу за кримінальну справу проти колишнього президента Жаїра Болсонару, якому Трамп відверто симпатизує. При цьому було використано формулювання "через серйозні порушення прав людини, які підірвали верховенство закону у Бразилії".

Попри усю жорсткість економічного тиску, адміністрація Трампа не наважилася поширити своє рішення на деякі найбільш популярні у США бразильські товари. Не буде підвищеного мита на апельсиновий сік, горіхи, нафту, вугілля, деякі мінерали і літаки компанії Embraer. Але для одного надзвичайно важливого експортного товару виняток зроблений не був - і це бразильська кава.