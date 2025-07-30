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Естонія розглядає можливість виготовляти консерви для України з м’яса диких кабанів

Також ці консерви можуть використовувати для Сил оборони.

Естонія розглядає можливість виготовляти консерви для України з м’яса диких кабанів
Дикі кабани
Фото: Minupilt.err.ee/Kalmer Saar

Естонія продовжує боротьбу з африканською чумою свиней (АЧС), яка тягне за собою серйозні економічні наслідки для країни.

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Про це повідомляє ERR.

"Я пропоную викупити у мисливців 30% від загального обсягу відстріляних кабанів, щоб зробити півмільйона банок консервів і використовувати їх для харчування Сил оборони та відправлення як державна продовольча допомога для України", – сказав міністр регіонального розвитку та сільського господарства Хендрік Йоханнес Террас.

Наголошується, що консерви виготовлятимуть лише з м'яса тварин, не заражених АЧС. Водночас м'ясо кабанів, у яких під час тестування було виявлено вірус АЧС, утилізується та не йде на переробку.
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