Естонія розглядає можливість виготовляти консерви для України з м’яса диких кабанів

Також ці консерви можуть використовувати для Сил оборони.

Естонія продовжує боротьбу з африканською чумою свиней (АЧС), яка тягне за собою серйозні економічні наслідки для країни.

Про це повідомляє ERR.

"Я пропоную викупити у мисливців 30% від загального обсягу відстріляних кабанів, щоб зробити півмільйона банок консервів і використовувати їх для харчування Сил оборони та відправлення як державна продовольча допомога для України", – сказав міністр регіонального розвитку та сільського господарства Хендрік Йоханнес Террас.

Наголошується, що консерви виготовлятимуть лише з м'яса тварин, не заражених АЧС. Водночас м'ясо кабанів, у яких під час тестування було виявлено вірус АЧС, утилізується та не йде на переробку.