Посла Росії в Італії викликали "на килим" після включення президента Матарелли до "списку русофобів"

Голова МЗС вважає включення глави держави до цього списку провокацією проти Республіки та італійського народу.

Віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні викликав посла Росії після того, як Москва включила італійського президента Серджо Маттареллу та інших чиновників до "списку русофобів".

Про це повідомляє ANSA.

"Міністр Таяні вважає включення глави держави до цього списку провокацією проти Республіки та італійського народу і висловлює свою інституційну та особисту солідарність з президентом Маттареллою", – цитує видання заяву італійського МЗС.

24 липня на офіційному сайті МЗС Росії відкрився спеціальний розділ під назвою "Приклади використання мови ненависті щодо Росії та русофобських висловлювань політиків та громадських діячів іноземних держав".

До списку увійшла фраза Маттарелі, яку він сказав під час виступу в Марсельському університеті - італійський президент порівняв війну Росії проти України з планом Третього рейху із завоювання Європи. "Це був план Третього Рейху щодо Європи. Сьогоднішня російська агресія проти України має таку ж природу", - сказав він.

"Представники західного політстеблішменту та київського режиму з року в рік у своїх публічних виступах та висловлюваннях змагаються у русофобському запалі", – так пояснили росіяни створення списку "русофобів". А спікерка МЗС Марія Захарова заявила, що "фашизм зародився в Італії". У відповідь на це прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що образи Захарової - це образа для всієї італійської нації.