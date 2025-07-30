Посла Росії в Італії викликали "на килим" після включення президента Матарелли до "списку русофобів"

Віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні викликав посла Росії після того, як Москва включила італійського президента Серджо Маттареллу та інших чиновників до "списку русофобів".
Про це повідомляє ANSA.
"Міністр Таяні вважає включення глави держави до цього списку провокацією проти Республіки та італійського народу і висловлює свою інституційну та особисту солідарність з президентом Маттареллою", – цитує видання заяву італійського МЗС.
24 липня на офіційному сайті МЗС Росії відкрився спеціальний розділ під назвою "Приклади використання мови ненависті щодо Росії та русофобських висловлювань політиків та громадських діячів іноземних держав".
До списку увійшла фраза Маттарелі, яку він сказав під час виступу в Марсельському університеті - італійський президент порівняв війну Росії проти України з планом Третього рейху із завоювання Європи. "Це був план Третього Рейху щодо Європи. Сьогоднішня російська агресія проти України має таку ж природу", - сказав він.
"Жодний народ не повинен зазнавати агресії з боку свого сусіда", - Маттарелла висловився про Україну на своїй інавгурації
"Представники західного політстеблішменту та київського режиму з року в рік у своїх публічних виступах та висловлюваннях змагаються у русофобському запалі", – так пояснили росіяни створення списку "русофобів". А спікерка МЗС Марія Захарова заявила, що "фашизм зародився в Італії". У відповідь на це прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що образи Захарової - це образа для всієї італійської нації.
- Днями в Болоньї скасували концерт проросійського піаніста українського походження Олександра Романовського, запланований на 5 серпня. Ц 2022 році він виступав перед розбомбленим росіянами драмтеатром у Маріуполі.
- Перед цим після тривалих дискусій та протестів у Мілані, рішучих дій української артистичної спільноти, та критики з боку політиків, активістів та навіть міністра культури, палац Reggia di Caserta скасував концерт російського диригента Валерія Гергієва. Після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році Гергієв відмовився засудити вторгнення. Це призвело до низки розривів з провідними культурними інституціями - його звільнили з міланського театру "Ла Скала". З того часу він не виступав у Європі.