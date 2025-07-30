Австралія з грудня заборонить дітям до 16 років доступ до YouTube

Минулого року країна заборонила дітям доступ до Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok та X (Twitter).

Уряд Австралії оголосив, що з грудня YouTube включать до списку соціальних платформ, які повинні забезпечити, щоб користувачам виповнилося щонайменше 16 років. Це рішення є переглядом попередньої позиції щодо популярного відеосервісу.

Як пише АР, у листопаді минулого року парламент країни ухвалив унікальний у світі закон, який забороняє австралійським дітям віком до 16 років користуватися такими платформами, як Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok та X (Twitter). Тоді YouTube виключили зі списку.

Міністерка зв’язку Аніка Веллс у середу оприлюднила правила, які визначають, які онлайн-сервіси підпадають під категорію "соціальних медіа з віковими обмеженнями", а які – ні.

Ці правила набудуть чинності 10 грудня, а платформи, що не вживатимуть необхідних заходів для недопущення доступу неповнолітніх, можуть отримати штрафи до 50 мільйонів австралійських доларів (приблизно 33 млн доларів США). Одна в уряді не уточнили, про які саме заходи йдеться.

За словами міністерки Веллс, уряд "не дозволить залякати" себе погрозами судових позовів з боку американського власника платформи – компанії Alphabet.

"Ми не можемо ігнорувати той факт, що четверо з десяти австралійських дітей повідомляють, що останній інцидент завдання їм шкоди трапився саме на YouTube", – сказала Веллс, посилаючись на урядові дослідження.

YouTube натомість заявив, що це рішення уряду скасовує публічне зобов’язання виключити платформу із цієї заборони. У компанії заявили, що цей сервіс є платформою для обміну відео з великою бібліотекою безкоштовного та якісного контенту, яку дедалі частіше переглядають на телевізорах і не соціальна мережа. Також там кажуть, що наразі розглядають подальші дії та ведуть діалог з урядом.

Прем'єр-міністр Ентоні Албаніз зазначив, що Австралія планує виступити у вересні на форумі ООН у Нью-Йорку з ініціативою щодо міжнародної підтримки заборони доступу дітей до соціальних мереж.

Минулого року уряд замовив дослідження технологій вікової перевірки, яке мало бути представлене минулого місяця. Остаточні рекомендації ще не надані, але користувачам не доведеться завантажувати паспорт чи водійське посвідчення для підтвердження віку. На думку представників австралійської влади, платформи повинні запропонувати альтернативу наданню особистих документів для перевірки віку.

Виняток із правил отримали сервіси онлайн-ігор, обміну повідомленнями, а також освітні й медичні застосунки — їх вважають менш шкідливими для дітей.

Мінімальний вік запроваджено для боротьби з негативним впливом на дітей, зокрема такими як залежність від застосунків через маніпулятивний дизайн, соціальна ізоляція, порушення сну, психічні й фізичні проблеми, низький рівень задоволення життям, а також доступ до шкідливого або неприйнятного контенту, йдеться в офіційних документах уряду.