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YouTube заблокував в Україні канали проросійського блогера Серебрянського

Серебрянський відомий під псевдонімом «Андрій Луганський».

YouTube заблокував в Україні канали проросійського блогера Серебрянського
YouTube
Фото: playua.net

YouTube обмежив доступ на території України до шести каналів блогера Андрія Серебрянського, який фігурує у санкційному списку РНБО. 

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Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Ці канали поширювали співзвучні російській пропаганді наративи. 

Серебрянський, відомий під псевдонімом «Андрій Луганський», покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення. Проти нього ввели санкції згідно з указом Президента від 20 липня.

  • Раніше YouTube заблокував на території України канали російської журналістки Юлії Латиніної та колишнього нардепа Геннадія Балашова, які також підпали під санкції РНБО.
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