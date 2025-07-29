YouTube заблокував в Україні канали проросійського блогера Серебрянського

YouTube обмежив доступ на території України до шести каналів блогера Андрія Серебрянського, який фігурує у санкційному списку РНБО.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Ці канали поширювали співзвучні російській пропаганді наративи.

Серебрянський, відомий під псевдонімом «Андрій Луганський», покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення. Проти нього ввели санкції згідно з указом Президента від 20 липня.