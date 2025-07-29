Кіберполіція допомогла знешкодити міжнародну хакерську мережу BlackSuit

BlackSuit розробляло шкідливе програмне забезпечення, яке шифрувало дані користувачів і вимагало викуп у криптовалюті.

Кіберполіцейські України взяли участь у міжнародній спецоперації Checkmate, у межах якої припинили діяльність кіберзлочинного угруповання BlackSuit, що вимагало понад $500 мільйонів викупу у постраждалих компаній.

Про це повідомила Національна поліція.

За інформацією силовиків, угруповання BlackSuit спеціалізувалося на розробці шкідливого програмного забезпечення, яке шифрувало дані користувачів і вимагало викуп у криптовалюті. Найбільша задекларована сума — 60 мільйонів доларів.

Правоохоронці вилучили вебресурси хакерів, діючи разом із Службою внутрішньої безпеки США, поліцією Нідерландів, кримінальною поліцією Німеччини, британським NCA, Мін’юстом США, прокуратурою Франкфурта, Європолом і компанією Bitdefender.

За даними кіберполіції, хакери діяли з 2022 року під назвами Quantum, Royal, BlackSuit, а з 2025 — Chaos. Мішенями атаки були комерційні й громадські структури США, ЄС та Японії.

В Україні відкрили провадження за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу. Порушникам загрожує до 15 років тюрми.