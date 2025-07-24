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У Києві викрили розробника масштабного транснаціонального хакерського форуму з понад 50 тисячами користувачів

Цей форум понад десять років використовували кіберзлочинці з різних країн для купівлі шпигунського ПЗ, викрадених баз даних і вербування нових учасників у відомі хакерські угруповання.

У Києві викрили розробника масштабного транснаціонального хакерського форуму з понад 50 тисячами користувачів
Фото: СБУ

Кіберфахівці СБУ спільно з Національною поліцією України, правоохоронцями Франції та Європолом провели міжнародну спецоперацію, у результаті якої вдалося завдати потужного удару по одній з найвідоміших хакерських платформ у світі, передає СБУ. 

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Цей форум понад десять років використовували кіберзлочинці з різних країн для купівлі шпигунського ПЗ, викрадених баз даних і вербування нових учасників у відомі хакерські угруповання, зокрема «REvil», «LockBit», «Conti», «Qilin». 

Отримані на форумі інструменти використовували для атак на банки, держустанови та великі корпорації у США та ЄС. У разі відмови від сплати викупу зловмисники погрожували опублікувати конфіденційні дані та зупинити роботу компаній.

Під час обшуків у Києві у розробника вилучили комп’ютерну техніку, телефони та готівку, отриману через криптовалюту за сприяння хакерам. Частину інфраструктури ресурсу вдалося заблокувати.

Розслідування триває, встановлюються інші причетні особи. Спецоперація відбувалася під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.
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