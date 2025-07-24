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СБУ запобігла теракту в кав’ярні у центрі Києва

Російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати два СВП у вечерню годину пік, щоб вбити максимальну кількість людей. Завдання виконувала киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під «чужим прапором», переконавши жінку, що вона нібито має виконати завдання СБУ.

СБУ запобігла теракту в кав’ярні у центрі Києва
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки запобігла черговому теракту російських спецслужб у Києві. Затримано фігурантку, яка ввечері 23 липня намагалася підірвати кафе в самому центрі столиці України, передає СБУ. 

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Для вчинення злочину вона планувала залишити у кав’ярні два саморобних вибухових пристрої (СВП) загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті.

За матеріалами справи, російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечерню годину пік, щоб вбити максимальну кількість людей.

Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали фігурантку «на гарячому», коли вона зайшла в кафе із захованими в сумку СВП.

Як встановило розслідування, російське замовлення виконувала киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під «чужим прапором», переконавши жінку, що вона нібито має виконати завдання СБУ.

Служба безпеки встановлює, яким чином фігурантка отримала СВП.

Задокументовано, що вона одержала від російського куратора геолокацію місця запланованого теракту, де мала залишити вибухівку.

У фігурантки вилучено телефон із доказами її контактів з окупантами.

Наразі вирішується питання щодо кваліфікації її дій. 

“СБУ наголошує! Представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України”, – йдеться в повідомленні.

У разі отримання підозрілих пропозицій або контактів із невідомими особами, які представляються працівниками СБУ, негайно повідомляйте про це на гарячу лінію СБУ 0 800 501 482 або в чат-бот «Спали ФСБшника».
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