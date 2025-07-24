ППО вночі збила та подавила 90 ворожих дронів і одну ракету

У ніч на 24 липня росіяни атакували Україну дронами та ракетами. Запустили 107 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона збила 90 безпілотників та одну ракету.
Про це інформують у Повітряних силах.
"У ніч на 24 липня (із 22.40 23 липня) противник атакував 107-ма засобами повітряного нападу: 4-ма крилатими ракетами Іскандер-К та 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ Криму", – йдеться у повідомленні.
Ворог атакував Одещину, Миколаївщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину, Черкащину та Запоріжжя.
За попередніми даними, станом на 11.30 протиповітряною обороною збито/подавлено одну крилату ракету Іскандер-К та 90 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 13-ти БпЛА та 3-х ракет у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
- У ніч на 24 липня росіяни здійснили масовану атаку на Одесу "шахедами" та іншими БпЛА. Вибухи пролунали у самому центрі міста.
- У Черкасах через атаку ворога постраждали люди, зокрема дитина. У місті були пожежі, але їх ліквідували.
- На Харківщині окупанти вбили трьох людей.