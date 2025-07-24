ППО вночі збила та подавила 90 ворожих дронів і одну ракету

У ніч на 24 липня росіяни атакували Україну дронами та ракетами. Запустили 107 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона збила 90 безпілотників та одну ракету.

Про це інформують у Повітряних силах.

"У ніч на 24 липня (із 22.40 23 липня) противник атакував 107-ма засобами повітряного нападу: 4-ма крилатими ракетами Іскандер-К та 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ Криму", – йдеться у повідомленні.

Ворог атакував Одещину, Миколаївщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину, Черкащину та Запоріжжя.

За попередніми даними, станом на 11.30 протиповітряною обороною збито/подавлено одну крилату ракету Іскандер-К та 90 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 13-ти БпЛА та 3-х ракет у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Фото: Повітряні сили