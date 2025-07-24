Майже 40 населених пунктів Херсонщини постраждали від атак РФ, є загиблі і поранені

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 – поранені, з них – 2 дитини.

Упродовж доби російські війська атакували 39 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 – поранені, з них – 2 дитини.

Такими є дані начальника ОВА Олександра Прокудіна.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Високе, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Зимівник, Зорівка, Золота Балка, Іванівка, Інгулець, Кізомис, Клапая, Козацьке, Костирка, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Монастирське, Незламне, Новоолександрівка, Новорайськ, Новокаїри, Осокорівка, Придніпровське, Правдине, Ромашкове, Садове, Станіслав, Софіївка, Тягинка, Чорнобаївка, Широка Балка, Шляхове та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 13 приватних будинків.

Також окупанти понівечили приватний гараж та вантажівку.