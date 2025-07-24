Головне за середу, 23 липня: дев’ятий етап обміну, переговори в Стамбулі, майже 125 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 124 бойових зіткнення, ворожі обстріли, протести проти підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору, перше богослужіння ПЦУ в печерах Києво-Печерської лаври. Яким запам’ятається 1246-й день повномасштабної війни.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

На переговорах в Стамбулі Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів за посередництва президента США Дональда Трампа і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це за результатами зустрічі повідомив глава української делегації Рустем Умєров, передає Суспільне.

Українська сторона також заявила про готовність припинення вогню, зокрема ударів по критичній та цивільній інфраструктурі. Йшлося і про подальшу реалізацію обміну полоненими та повернення утримуваних цивільних.

Російська сторона погодилася на повернення людей, які перебувають у полоні понад три роки, зокрема важкопоранених і молодих.

Окремо говорили про регулярні санітарні обміни військовополоненими – тих, хто має поганий стан здоров'я.

Дев’ятий етап обміну військовополоненими, про який було домовлено в Стамбулі, вже завершився, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У рамках цього етапу з російської неволі було визволено групу захисників, які мають поранення та важкі хвороби.

Серед визволених сьогодні - військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 23 липня відбулося 124 бойових зіткнення.

Понад чверть атак відбулось на Покровському напрямку. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 12 штурмових дій окупантів, на Лиманському ще 13.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 липня – в новині.

Унаслідок російських обстрілів у Херсонській області троє людей загинули, ще дев’ятеро зазнали поранень, інформує Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 23 липня російські військові атакували населені пункти Херсонської області артилерійською зброєю, у тому числі реактивною, та безпілотниками різного типу. У Херсоні окупанти вбили жінку, скинувши вибухівку з дрона. У селі Ромашкове двоє мирних жителів загинули та двоє травмувалися внаслідок атаки на автомобіль FPV-дрона. Також внаслідок дронових атак у селі Зорівка постраждали двоє неповнолітніх дітей.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що НАБУ та САП нададуть президенту Володимиру Зеленському пропозиції щодо повернення своїх прав, нещодавно обмежених законом.

Про це він сказав журналістам під час брифінгу, передає кореспондентка LB.ua.

Докладніше – в новині.

Сьогодні увечері в різних містах України відбулися акції протесту проти підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору, ухваленому вчора Верховною Радою і схваленому президентом.

На протесті в Києві сьогодні людей було в рази більше, ніж учора, передає кореспондент LB. Акція знову проходила біля театру імені Івана Франка, тобто поблизу Офісу президента.

У протесті у столиці брали участь тисячі людей, зокрема молодь і військові.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що залишає посаду, і зауважила, що майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації міністерства.

"Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті. Найкрутіша команда, яка не боялась жодних викликів, генерувала нові ідеї, втілювала абсолютно інший підхід у трансформацію сервісів.Ми не цифровізували хаос. Ми створювали інструменти, що підсилюють оборону, дають ефективність, людяність і свободу вибору", – написала Черногоренко і розповіла про те, чого вдалося досягти за цей час: це застосунки Резерв+ та Армія+, бойова система DELTA, DOT-Chain, боротьба з бюрократією, створення Управління космічної політики та цільової оборонної програми, запуск Центру реагування на кіберінциденти, міжнародне партнерство.

Про причини звільнення та подальші плани Катерина Черногоренко не розповіла.

Сьогодні, 23 липня, в печерах Києво-Печерської лаври (церкві Преподобного Феодосія Печерського), відбулося перше богослужіння Православної церкви України. Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Богослужіння очолив Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Подробиці – в новині.

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