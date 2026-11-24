Поради у цьому тексті стосуються передусім діабету 2 типу як найпоширенішого. А ще тому, що майже неможливо попередити чи зупинити діабет 1 типу. Тут зокрема ви дізнаєтесь.що передбачає щодо діабету Програма медичних гарантій від держави і як це отримати.

Довідка: Існує два основних типи — діабет 1 і 2 типу. 1 типу — це коли власні імунні клітини починають атакувати єдине джерело інсуліну в нашому тілі – ділянки в підшлунковій залозі (острівці Лангерганца), сприймаючи їх як ворожі. Тому в людей з 1 типом діабету немає власного інсуліну. Діабет 2 типу виникає, коли організм або не виробляє достатньо інсуліну, або не здатен ефективно його використовувати. Другий тип діабету зазвичай пов’язаний зі способом життя — зайвою вагою, малорухливістю, неправильним харчуванням і хронічним стресом.

Через це ситуація з діабетом в Україні поступово погіршується. Уже понад 1,5 мільйона людей у нас живуть із цим діагнозом. Здебільшого, це люди з діабетом 2 типу (це 85-90% усіх випадків).

Окрім самого стресу, війна не дає часу й сил подумати чи попіклуватися про власне здоров’я — сходити до лікаря, здати аналізи, зайнятися спортом — все відкладається на «після війни».

Фото: unsplash/isens-usa Вимірювання рівня цукру в крові за допомогою глюкометра.

Якщо у вас уже встановлений діагноз діабету 2 типу

1. Вчасно починайте лікування

Є багато стратегій терапії. Основою є поєднання збалансованого харчування, фізактивності та медикаментів.

Конкретний набір залежить від загального стану організму, його здатності виробляти власний інсулін, супутніх захворювань і так далі.

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Основним препаратом №1 є метформін — він дешевий, ефективний і безоплатно або з невеликою доплатою доступний через державну програму «Доступні ліки».

Крім або замість метформіну, лікар за потреби підбирає інші препарати — конкретний набір різниться від пацієнта до пацієнта. Головна порада — постійно слідувати настановам лікаря і не переривати терапію за власним бажанням. Діабет — не застуда. Не «пройде». Найчастішою причиною різкого погіршення є саме переривання терапії пацієнтом.

Безоплатно за Програмою медичних гарантій: Метформін, ліки з діючими речовинами гліклазид і глібенкламід — повністю або частково безоплатні, більш сучасні цукрознижуючі препарати інгібітори НЗКТГ-2 - з доплатою, при потребі — безоплатна консультація ендокринолога.

2. Контролюйте терапію через регулярний моніторинг

Головним індикатором успішності терапії є аналіз глікованого гемоглобіну (HbA1c). Він демонструє середній рівень глюкози в крові людини за певний період часу.

За результатами лікар приймає рішення про зміну терапії та призначає рецепти. Здавати HbA1c людині з діабетом треба кожні три місяці. А самостійний домашній контроль глюкози глюкометром кілька разів на тиждень допомагає коригувати харчування та терапію.

Безоплатно через Програму медичних гарантій: Контроль HbA1c (разом із супутніми аналізами: креатинін, печінкові проби, загальний холестерин, тощо) — за направленням сімейного або іншого лікаря. Тест-смужки для людей з діабетом 2 типу на інсулінотерапії – безоплатно або з доплатою, залежно від марки вашого особистого глюкометра.

Фото: EPA/UPG

3. Своєчасно переходьте на інсулін при потребі

Якщо таблетована терапія неефективна — необхідно підключати інсулін. Часто вважають, що ін’єкції інсуліну означають, що діабет «перейшов у важку стадію» чи що лікування «провалилося».

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Ні, це означає лише, що підшлункова не виробляє достатньо власного інсуліну. Люди з діабетом 1 і 2 типу на інсулінотерапії живуть здорове повноцінне життя десятки років.

Так, це може бути трохи складніше, ніж пити таблетки, але якщо лікар вважає, що інсулін потрібен — краще йому довіритися.

Безоплатно за Програмою медичних гарантій: Інсуліни людські у флаконі — безоплатно за е-рецептом, та інсуліни-аналоги для дорослих – безоплатно, якщо на них вдається компенсувати діабет протягом 6 місяців (досягнення рівня HbA1c менше 7,5%) або з доплатою 15% від вартості обраного препарату.

4. Проходьте профілактику ускладнень

Найбільш небезпечні наслідки діабету — ускладнення. Навіть за хороших результатів терапії за ними треба пильнувати, бо ризик все ще існує.

Найпоширеніші з них — «діабетична стопа», ураження нирок, очей, серцево-судинної системи.

Фото: bodroclinic.com.ua Діабетична стопа

Кожній людині з діабетом незалежно від успішності терапії потрібна щорічна консультація офтальмолога (перевірка очного дна), контроль нирок (аналіз креатиніну, сечі), кардіограма, і щоденна перевірка стоп.

Останнє просто робити самостійно, але часто пацієнти нехтують цим, пропускаючи дрібні ранки. Це призводить до незагоєнь, інфекцій й дуже неприємних наслідків, аж до ампутації.

Безоплатно за Програмою медичних гарантій: Усі ці консультації та аналізи — доступні безоплатно за електронним направленням.

Якщо діабет 2 типу ще не діагностований

1. Ведіть здоровий спосіб життя для профілактики

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Потрібен контроль ваги, збалансоване харчування і регулярна фізактивність. Чарівних профілактичних дієт не існує, але найкраще працює щоденне вживання їжі з достатньої кількістю білку та клітковини.

Саме перенасичення швидкими вуглеводами (випічка, солодощі, ультраоброблені продукти) і є причиною світової пандемії діабету.

І для людей з діабетом, і для тих, хто хоче його уникнути, радять використовувати метод «Гарвардської тарілки»: кожен прийом їжі має містити 25% вуглеводів, 25% білку й 50% овочів та фруктів. Картопля — не овоч.

Фото: vsviti.com.ua «Гарвардська тарілка»

Під фізактивністю розуміється не тільки абонемент у фітнес-центр і марафонський біг, а прогулянки, ходьба, плавання. Все, що не є сидінням на дивані.

Що безоплатно за Програмою медичних гарантій: Консультація сімейного лікаря щодо здорового способу життя та ризиків виникнення діабету, оцінка індексу маси тіла, артеріального тиску.

2. Робіть регулярні обстеження для раннього виявлення

Є групи ризику розвитку діабету 2 типу. Це люди з зайвою вагою, віком більше 40 років, малорухомим способом життя, сидячою роботою. Їм важливо раз на рік здавати аналіз на наявність або ризик діабету — кров натще.

Безоплатно за Програмою медичних гарантій: Вимірювання глюкози в крові та аналізи в рамках профілактичних оглядів для груп ризику. Треба отримати електронне направлення (е-направлення) сімейного лікаря.

Чому діабет небезпечний

За обох типів діабет небезпечний через зростання рівня цукру в крові — це призводить до пошкодження судин, нервової системи, впливає на роботу майже всіх органів.

За відсутності терапії це призводить до поступового погіршення самопочуття, інвалідізації та смерті. Залежно від типу діабету, мова йде про місяці або роки.

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Головна задача інсуліну — завести глюкозу з крові в клітини по всьому тілу. Але якщо цього не відбувається, то клітини починають голодувати без цукру, а він в той же час починає поступово забивати собою судини.

Підвищений рівень глюкози в крові є спільною проблемою для обох, однак лікування та підходи до контролю хвороби відрізняються.

Фото: GPT

Як і багато небезпечних і підступних захворювань, діабет 2 типу виникає і розвивається повільно і часто непомітно. Ба більше — навіть отримавши діагноз, багато хто не починає лікування або ігнорує рекомендації лікарів — аж поки через високий рівень глюкози в судинах не з’являються серйозні ускладнення: незагойні рани, ураження нирок, гіпертензія, погіршення зору й загальне виснаження.

Загроза діабету — в його ускладненнях. Лише за минулий рік понад 15 000 людей з діабетом повністю втратили зір. В більшості випадків цьому можна було б запобігти — адже більшості ускладнень вдається уникнути або сповільнити їхній розвиток, якщо вчасно діагностувати хворобу й розпочати лікування.