Як годують у монастирях? Рецепти з Афону

Бонусом — кілька рецептів пісних страв від афонських монахів, що стануть вам у пригоді.

Про це розповідає голова Паломницького центру Православної церкви України священник Роман Когут. А також говоримо про монастирські рибні ферми, оливкові сади, каштановий мед і важку працю на кухні.

Який вигляд має традиційна афонська трапеза? Чому в монастирі треба їсти швидко? Чи можуть креветки, восьминоги й каракатиці замінити свинину та яловичину?

Насправді вміють і люблять готувати і смачно поїсти. А ще пригощають стравами і напоями численних паломників.

Ви ж теж уявляєте афонських монахів як великих аскетів, які живуть «Божим духом» і не думають про їжу?

Фото: kythiraika.gr/Міхаліс Паппас Отець Епіфаній і його помічник отець Агапій на монастирській кухні

Почнімо спочатку: який вигляд має традиційна афонська трапеза?

Трапеза відбувається завжди після богослужінь, і монастирі побудовані так, що трапезні розташовані навпроти входу в храм. Зазвичай після літургії люди виходять із храму: попереду старші монахи, священники, несуть свічки, співають псалми і йдуть на трапезу. Перед тим як приступити до обіду чи вечері, моляться, ігумен благословляє їжу й напої. Доки всі їдять, хтось із монахів читає Життя святих. Трапеза коротка, зазвичай 15 хвилин. За столом не розмовляють.

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На чолі столу завжди сидять ігумен і старші монахи, часом поруч садовлять поважних гостей.

Усього 15 хвилин? Треба досить швидко їсти, щоб не залишитися голодним…

Ми завжди про це попереджаємо паломників, але дехто не слухає, то наступного дня паломництва найпершим береться їсти (усміхається).

Фото: Паломницький центр ПЦУ Українські священники за трапезою в монастирі Ксенофонт.

Кажуть, що афонські монахи взагалі не їдять м’яса. Які ще заборони?

Так, м'яса вони не вживають. У піст обмеження ще суворіші. У час постів, яких є чотири в році, а також у понеділок, середу і п'ятницю, які вважають пісними днями, більшість монастирів мають тільки одну трапезу — після вечірньої служби. Вона скромна: може бути просто каша, навіть без олії.

Якщо дні не пісні, то страви можуть бути з олією. Часто готують з бобових, з молочних продуктів — бринза, йогурт. Їдять також яйця, але переважно в пасхальний період. Завжди на столі є фрукти, оливки — їх вирощують у монастирських садах. Рибу вживають тільки на великі свята. Морепродукти (безхребетних) можуть готувати і в час посту (окрім понеділка, середи, п'ятниці) — це мідії, креветки, восьминоги, каракатиці, інколи ікру, коли це дозволено уставом. Ну і у святкові дні благословляється вино.

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Фото: Паломницький центр ПЦУ. Мед з монастирської пасіки

Рибу й морепродукти самі виловлюють?

У монастирях, які мають вихід до моря, ченці часто ловлять самі — так несуть послух рибальства. Є монастирі, які мають власні рибні ферми: наприклад, монастир Ватопед. У великих сітках у морі вирощують рибу і можуть продавати її іншим монастирям.

Узагалі торгівля між монастирями досить поширена. Хтось, наприклад, робить щось з дерева, інший — з каменю, хтось вирощує городину. І продають одне одному свою продукцію.

Майже всі мають оливкові сади, роблять олію, готують оливки для власного споживання, для паломників і на продаж — чи на материкову частину, чи навіть за кордон. Деякі монастирі роблять вино з власного винограду. Городина так само в кожному монастирі: помідори, огірки, зелень. Деякі келії можуть тримати курей.

Продукцію афонських монахів цінують на «зовнішньому ринку», за межами Святої гори, наскільки я знаю.

Цінують олію, оливки і чай. Дуже смачний у них мед, особливо каштановий. Бо каштани, які ростуть на Святій горі, теж особливі, вони відрізняються від звичайних, до яких всі ми звикли. Також ченці виготовляють солодощі з місцевих фруктів і горіхів — халву, лукум, печиво. До речі, заведено пригощати солодощами паломників. Є такий звичай: у спеціальній кімнаті для прийому паломників (вона називається архондариком) пригощати їх кавою, лукумом, водою і навіть ракією — місцевою горілкою (символічно, грамів 20–30). Вони вважають, що коли випиваєте воду і ракію, особливо в спекотні дні, то ракія стримує потовиділення, зменшує втрату води. Лукум — це глюкоза для відновлення сили, кава — для бадьорості.

Фото: Паломницький центр ПЦУ Монахи пригощають українських паломників ракією та водою в Ксенофонті.

Які страви, що ви куштували в монахів, вам сподобалися? Загалом, як їхню кухню сприймають українські паломники?

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Афонські монахи добре готують. В них дуже добрий хліб та інша випічка. Смачно готують запечену рибу. Подобаються також їхні страви з квасолі й нуту, начинений перець, а ще — восьминоги.

А як це технічно відбувається? Готують по черзі? Чи, може, є ченці, які мають постійний обов’язок (послух) готувати?

Переважно послух триває рік, а потім змінюється. Якось нам розповідали, що інколи монахові доручають нести послух на кухні, доки не навчиться готувати. Це може тривати довше, ніж рік. Але всі терплять, їдять, що він наготує, доки він набуває досвіду. Вважають, що в готуванні важливі молитва й любов, а без цього страви ніколи не вдаватимуться.

Ну й розуміють, що праця на кухні нелегка. Уявіть собі, щодня треба наготувати на 50-60 осіб братії та ще з сотню паломників. Доводиться десь від другої ночі працювати. Це — велике випробування. Якось в монастирі Кутлумуш старець розповідав, як він працював на кухні, було важко. І духівник казав йому: уявляй, що ти готуєш їжу для ангелів.

Чи можуть на Афоні порушувати усталені правила щодо їжі? І в яких випадках?

Скажімо, якщо на Афоні виконують важку роботу будівельники, майстри, то їм благословляють їсти м'ясо. І монахи спеціально для них готують поживну їжу, щоб вони мали силу працювати.

Фото: athos.guide На кухні Афону

А яка атмосфера панує на Святій Горі в час посту? Навряд всі ходять голодні й сумні?

Та ні! Навіть у Великий піст там не відчуваєш печалі, навпаки – монахи більш радісні, світлі. У перший тиждень посту, а також в Страсний тиждень вони майже не приймають паломників. У ці дні в них дуже строгі пости, вони взагалі нічого не їдять, тільки п'ють воду. Попри це, атмосфера на Афоні завжди особлива. Там з легкістю долаєш труднощі, фізичне навантаження, навіть недуги. І вже точно ніхто не жалівся, що залишився голодним на Святій Горі.

Рецепти з монастиря Кутлумуш на Святій Горі

Риба, запечена по-грецьки

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2 кг риби, 1 склянка (200 мл) олії, 0,5 кг борошна, 1,5 склянки томатного соку, 0,5 кг помідорів, нарізаних часточками, 1 склянка білого вина, 1 склянка мелених сухарів, 2–3 зубчики часнику, 4 ст. ложки дрібно нарізаної петрушки, сіль, перець, трохи цукру.

Нарізаємо рибу шматками (кількість шматків – за кількістю порцій), складаємо в друшляк і злегка солимо. Змащуємо деко олією та викладаємо шматки риби, попередньо обвалявши їх у борошні. Зверху викладаємо цибулю, нарізану часточками й обсмажену протягом 2 хвилин, солимо, посипаємо перцем і поливаємо вином.

Готуємо заливку з олії, томатного соку, цукру, солі та перцю. Добре все збиваємо і половину виливаємо на рибу.

Потім у решту заливки додаємо мелені сухарі, дрібно нарізаний часник, петрушку, перемішуємо і половину цієї суміші знову виливаємо на рибу. Зверху на шматках риби розкладаємо часточки помідорів, а потім поливаємо заливкою, що залишилася.

Запікаємо за температури 170 °C протягом 45–50 хвилин.

Фото: Перікліс Меракос Тріска по-афонськи — дуже популярна страва у монастирі

Тріска в соусі зі сметани та «карі»

Філе тріски на 6 порцій, 1 дрібно нарізана цибулина, 1 протертий зубчик часнику, 25 г вершкового масла.

Маринад для соусу: 1 чайна ложка меду, трохи солі, перець, 2 чайні ложки «карі», 300 г сметани, 1 ст. ложка дрібно нарізаної петрушки (або 1 чайна ложка насіння коріандру), 2 чайні ложки протертого імбиру, 25 г вершкового масла.

У глибоку ємність складаємо всі складники маринаду, кладемо туди ж рибу і, накривши плівкою, ставимо на 1 годину в холодильник. Обсмажуємо в олії цибулю з часником, викладаємо на деко, зверху щільно одне до одного кладемо філе риби, а поверх риби — маринад. Накриваємо деко фольгою і запікаємо за температури 180 °C 30 хвилин. Викладаємо на широку тарілку, а зверху поливаємо бульйоном із дека.

Подаємо з рисом.

Восьминіг у гірчичному соусі

1 восьминіг, 0,5 склянки оцту, трохи олії, 1 лавровий лист, 1 ст. ложка чебрецю, 1 ст. ложка сухої гірчиці, сіль, перець, 250 г сметани.

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Фото: instagram/kitchenkrafter

Восьминога варимо протягом 5 хвилин, воду зливаємо, а восьминога знову кладемо в каструлю. Додаємо води до половини вмісту і варимо на повільному вогні з оцтом і спеціями, доки восьминіг не стане м'яким, а вода не випарується. Очищаємо його від шкірки, нарізаємо шматочками (приблизно по 2 см) і обсмажуємо в олії, поки не підрум'яниться. Після цього додаємо гірчицю, перець і перемішуємо. Наприкінці додаємо сметану та знову все добре перемішуємо.

Квасолевий суп із лимоном

500 г квасолі, 4 дрібно нарізані цибулини, 6 стебел селери, 4 середні морквини, нарізані часточками, 1 цибуля-порей, 2 склянки подрібненої капусти, 150 г олії, м'ята, перець, сіль.

Фото: Перікліс Меракос На кухні Афону

Квасолю перебираємо, промиваємо та замочуємо на 6–8 годин у теплій воді. Потім зливаємо воду, додаємо нову і варимо 15–20 хвилин. Коли квасоля стане м'якою, знімаємо її з вогню та зливаємо воду.

В іншій каструлі ставимо варитися дрібно нарізані цибулю, селеру, цибулю-порей, капусту та моркву, нарізану кружальцями. Доводимо все до напівготовності, після чого кладемо туди проціджену квасолю та варимо, помішуючи, щоб не пригоріло. За 10 хвилин до кінця варіння кладемо м'яту, сіль, перець за смаком і додаємо олію. Подається з половинкою лимона.

За бажанням суп можна готувати і без олії.

«Мусака» (запіканка з баклажанів і картоплі)

2 кг картоплі, 10 баклажанів, 6 цибулин, 6 зубчиків часнику, 2 кг помідорів, мелені сухарі (скільки знадобиться), 400 г тертого овечого сиру (або іншого сиру твердих сортів), 150–180 г олії, сіль, перець, кмин, кориця, 0,5 склянки коньяку, 1 склянка червоного вина, 1 кг дрібно нарізаних грибів, 3 стручки дрібно нарізаного солодкого перцю.

Чистимо та миємо картоплю з баклажанами, потім нарізаємо їх скибочками (уздовж, приблизно 1 см завтовшки). Спочатку смажимо картоплю, потім баклажани й викладаємо їх в окремі друшляки. У невелику широку каструлю наливаємо олію та злегка обсмажуємо цибулю.

«Гасимо» коньяком і вином, додаємо протерті помідори, нарізані перець, часник, гриби, сіль, перець, кмин, корицю і готуємо 5 хвилин. Додаємо необхідну кількість води. Коли соус буде готовий, потроху всипаємо в нього мелені сухарі, скільки знадобиться для загустіння.

Фото: shuba.life Мусака

На змащеному олією деку розкладаємо картоплю, зверху кладемо трохи соусу та посипаємо сиром, потім зверху – шар баклажанів, знову трохи соусу та сир, далі знову шар картоплі. Потрібно розрахувати, щоб заправки (соусу та сиру) вистачило на 2 шари картоплі та на 2 шари баклажанів. Компоненти, що залишилися, використовуються для іншої страви.

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Для «крему»:

1 л молока, 80 г вершкового масла, 80 г борошна, сіль, перець, мелений мускатний горіх.

(Якщо цього не вистачить, подвоюємо кількість компонентів, щоб, коли розкладемо крем, його шар не був занадто тонким, а сягав приблизно 0,5 см завтовшки).

Кладемо вершкове масло в широку каструлю, додаємо борошно і добре перемішуємо лопаткою. Потім додаємо тепле молоко, перемішуємо вінчиком і ставимо варитися на повільному вогні. Кладемо відповідну кількість солі, перцю, мускатного горіха. Готовий крем розкладаємо поверх запіканки та печемо за температури 180 °C приблизно 45 хвилин, поки не підрум'яниться.

Часниковий соус (для закусок)

4 зубчики часнику, 1 склянка олії, 3 повні (з гіркою) ст. ложки борошна, оцет, сіль.

Обсмажуємо борошно в олії. Збиваємо протертий часник із сіллю та оцтом, перемішуємо з борошном, додаємо трохи води та знову перемішуємо до загустіння, після чого знімаємо з вогню.