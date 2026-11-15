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Для "Ялти-1945" спочатку треба виграти світову війну: Сибіга відповів на заяви Путіна щодо безпеки Європи

Росія не досягла цілей вторгнення, тому може домовлятися щонайбільше про справедливе припинення вогню вздовж нинішньої лінії зіткнення.

Для "Ялти-1945" спочатку треба виграти світову війну: Сибіга відповів на заяви Путіна щодо безпеки Європи
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Владімір Путін висуває ідеї щодо перегляду європейського порядку безпеки та, за словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, уявляє себе на Ялтинській конференції 1945 року. Однак для пропозицій такого масштабу Росії спочатку потрібно виграти світову війну.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х.

"Проблема в тому, що для пропозицій такого масштабу спочатку потрібно виграти світову війну", – зазначив міністр.

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Він іронічно зауважив, що Росія витратила чотири роки і вісім місяців на "майже захоплення" Малої Токмачки на Запоріжжі. 

За словами Сибіги, РФ втратила понад 1,6 мільйона військових убитими та пораненими, але не досягла жодної мети свого вторгнення. У жовтні російські війська втратили 54 400 окупантів, тоді як Україна звільнила більше території, ніж Росії вдалося захопити.

"На цьому етапі Путін може домовлятися щонайбільше про справедливе припинення вогню вздовж нинішньої лінії зіткнення, а не про сфери впливу в Європі", – наголосив глава МЗС.

Він також заявив, що Європі не потрібен новий порядок безпеки, адже вже є чинна система, яку Росія постійно порушує.

"Відверто кажучи, Європі не потрібен новий порядок безпеки. У неї вже є один, який Росія постійно порушує. Найкращий план для безпечної та вільної Європи – це припинити агресію Росії проти України", – підсумував Сибіга.

  • За інформацією NYT, Путін під час закритих переговорів із представниками США щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу відвести війська НАТО до позицій 1997 року. Йдеться про повернення сил і військових баз Альянсу до кордонів, які існували до його розширення на схід.
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