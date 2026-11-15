На Кіровоградщині через російську атаку виникли пожежі на двох локаціях

Загиблих і травмованих немає.

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У ніч на 15 листопада російські війська атакували об’єкт промислової інфраструктури на Кіровоградщині. Внаслідок удару виникли пожежі на двох локаціях.

Про це повідомили у ДСНС України.

"Кіровоградщина : внаслідок нічної атаки виникли пожежі на двох локаціях. Російські війська атакували об’єкт промислової інфраструктури", – ідеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували всі осередки займання. Загиблих і травмованих унаслідок атаки немає.