Головне за суботу, 14 листопада: понад 50 боєзіткнень, атака на Павлоград, удар по Мені

Бойові дії на Донеччині, 54 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1725-й день повномасштабної війни.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті від початку доби відбулося 54 боєзіткнення.

Найбільше – на Покровському напрямку (15).

Ще дев’ять атак противника зупиняли на Костянтинівському напрямку.

Реклама

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 14 листопада – в новині.

Російські дрони били по житлових будинках і цивільній інфраструктурі на Сумщині.

Унаслідок ворожих обстрілів постраждали людини.

Сьогодні, 14 листопада вдень, росіяни атакували Павлоград в Дніпропетровській області.

Станом на 17:30 було відомо про 10 поранених і одного загиблого.

Чотири жінки, троє чоловіків і семирічний хлопчик госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще дві жінки лікуватимуться амбулаторно.

У місті Мена на Чернігівщині внаслідок російського удару безпілотником загинули двоє чоловіків. Ще одна людина дістала поранення.

Близько 16:00 суботи, 14 листопада, російський БпЛА влучив в об'єкт критичної інфраструктури міста. Загиблими є місцеві жителі віком 42 та 45 років. Поранення дістав 33-річний чоловік, його доправили до медичного закладу.

Реклама

Сьогодні вдень Росія атакувала дронами один із об’єктів Групи "Нафтогаз" на Полтавщині. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.

На момент атаки працівники перебували в укритті.

"Цього тижня атаки на інфраструктуру Нафтогазу відбуваються практично щодня. Дякую рятувальникам і співробітникам Групи Нафтогаз за витримку та професійність", - зазначив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Київська міська влада планує виділити з бюджету столиці додатковий мільярд гривень на будівництво комбінованих переправ через Дніпро в столиці. Така домовленість з керівництвом міста вже існує, загалом Києві виділить 2 млрд грн.

Про це повідомив міністр відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, відповідаючи на питання LB.ua на зустрічі з журналістами.

Загалом на будівництво двох перших переправ потрібно близько 4 млрд грн. Замовником робіт є уряд. Роботи по облаштуванню перших двох переправ вже почалися. Підрядниками цих проєктів визначені ТОВ “Автомагістраль-Південь” та ТОВ “ГК “Автострада”. Загалом уряд планує продублювати всі автомобільні мости столиці (шість мостів). На це шукають фінансовий ресурс.

Урядовець прокоментував також скандал із незбудованим захистом підстанцій на Київщині.

США обговорюють із Росією, Україною та європейськими партнерами подальші кроки для завершення війни. Серед пріоритетів – прямий діалог Москви з європейцями та підготовка порядку денного наступної тристоронньої зустрічі, написав в соцмережі Х спецпредставник президента США Джаред Кушнер.

"У результаті цих обговорень виникло кілька нових ідей, які зараз вивчаються. Деякі з них можуть призвести до проривів безпосередньо, тоді як інші можуть перерости в нові пропозиції, які допоможуть подолати прогалини, що залишилися", – зазначив Кушнер.

Реклама

Більше інформації – в новині.

13 листопада у Сенегалі відбулася церемонія закриття IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор «Дакар-2026», повідомило Міністерство молоді та спорту.

Зазначається, що ці Ігри стали історичними для Олімпійського руху, адже вперше Юнацькі Олімпійські ігри відбулися на африканському континенті.

Національна збірна України завершила змагання з дев’ятьма нагородами: трьома золотими, трьома срібними та трьома бронзовими. У загальнокомандному медальному заліку українська команда посіла 11 місце.

Подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!