​Кушнер заявив про нові ідеї щодо завершення війни

Стів Віткофф, Джаред Кушнер та Владімір Путін під час перемовин

США обговорюють із Росією, Україною та європейськими партнерами подальші кроки для завершення війни. Серед пріоритетів – прямий діалог Москви з європейцями та підготовка порядку денного наступної тристоронньої зустрічі.

Про це написав в соцмережі Х спецпредставник президента США Джаред Кушнер.

Він повідомив про продовження консультацій із Росією, Україною та європейськими партнерами після тристоронніх зустрічей і подальших переговорів із президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. За його словами, зараз американська сторона зосереджена на організації безпосереднього діалогу між Москвою та європейськими партнерами, а також підготовці наступного раунду тристоронніх переговорів.

"У результаті цих обговорень виникло кілька нових ідей, які зараз вивчаються. Деякі з них можуть призвести до проривів безпосередньо, тоді як інші можуть перерости в нові пропозиції, які допоможуть подолати прогалини, що залишилися", – зазначив Кушнер.

Спецпредставник США наголосив, що тривалий мир потребує надійних гарантій безпеки для України та детально опрацьованих механізмів безпеки після завершення війни, які зменшать ризик нового конфлікту. Важливу роль у європейській безпеці, за його словами, надалі відіграватиме НАТО.

Кушнер визнав, що для завершення війни обом сторонам доведеться піти на практичні компроміси, попри "максималістські позиції, які публічно озвучують учасники переговорів". Він додав, що робота над пошуком рішень триває, але переговори залишаються надзвичайно складними.