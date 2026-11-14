Карні повідомив про прогрес у торговельних переговорах із Трампом

Він поговорив із американським лідером перед поїздкою до Європи та Азії.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив у суботу, що перед від’їздом до Європи та Азії провів тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом і високопосадовцями його адміністрації. За його словами, дві країни досягають прогресу в напрямку укладення торговельної угоди після того, як переговори зірвалися в серпні.

Його цитує АР.

Карні перебував у столиці Філіппін напередодні важливого триденного саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії та її партнерів з Азії й Заходу, який розпочинається в неділю.

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«Безпосередньо перед від’їздом у цю поїздку я провів досить тривалу й змістовну розмову з президентом Трампом. Ми досягаємо прогресу. Існує можливість укладення угоди — двосторонньої угоди. Але ми ще не досягли цього етапу», – сказав Карні журналістам у Манілі.

За словами канадського премʼєра, у розмові також брали участь торговельний представник США Джеймісон Грір і новий керівник апарату Білого дому за адміністрації Трампа Стівен Міллер.

Карні наголосив, що Канада не погодиться на угоду, яка завдасть шкоди її автомобільній промисловості, що вже постраждала від мит Трампа.

Заява пролунала на тлі повідомлення Карні про те, що Канада значною мірою завершила переговори щодо угоди про вільну торгівлю з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) – об’єднанням, до якого входять країни із загальним населенням майже 700 мільйонів осіб. Крім того, Канада завершила окремі переговори з Філіппінами. Обидві угоди є частиною зусиль Канади зі зменшення залежності від Сполучених Штатів на тлі торговельної війни, розв’язаної Трампом.

Канада призупинила торговельні переговори в серпні після того, як США висунули в останній момент вимоги, які Оттава вважала неприйнятними. Згодом Вашингтон запровадив 50-відсоткові мита приблизно на 20 мільярдів доларів канадських товарів. У вересні Канада відповіла власними митами. Після цього країни відновили переговори.

Канада та Сполучені Штати мають одні з найбільших торговельних відносин у світі. Укладення торговельної угоди могло б зменшити частину мит у ключових галузях, зокрема на сталь та алюміній.

Перед проміжними виборами Дональд Трамп заявляв, що країни дуже близькі до укладення угоди. Водночас Карні стверджував, що Вашингтон відмовився від низки вимог, які стосувалися канадської культури, захисту французької мови та права Канади укладати інші торговельні угоди.

Американські мита на канадські товари стали одним із питань, що обговорювалися під час проміжних виборів. Демократи звинувачували їх у зростанні цін і обіцяли домагатися скасування цих обмежень.

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Перемога демократів поставила Канаду перед дилемою: погодитися на угоду, яка зменшить мита Трампа, але залишить частину з них чинними, чи наполягати на повній свободі торгівлі, поки Конгрес готується оскаржити ці мита.

За оцінками уряду Канади, угода з АСЕАН може додати майже 2 мільярди канадських доларів (1,4 мільярда доларів США) до економіки країни та забезпечити створення майже 14 тисяч робочих місць, особливо в сільському господарстві й промисловості. Канадські посадовці сподіваються підписати її наступного року.

Угода з Філіппінами, яку також планують підписати наступного року, охоплюватиме понад 90% тарифних позицій, повідомив Карні. У канадському уряді вважають, що завдяки цій угоді до 2035 року експорт Канади на Філіппіни може зрости втричі.

Карні поставив за мету до 2035 року подвоїти канадський експорт до країн, відмінних від Сполучених Штатів. Ця мета стала одним із центральних напрямів його економічної політики.