Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
ГоловнаПолітика

Reuters: Лідери США, Японії, Австралії та Індії зустрінуться у вівторок у Манілі

Це буде перший за два роки саміт країн об’єднання Quad.

Reuters: Лідери США, Японії, Австралії та Індії зустрінуться у вівторок у Манілі
Філіппінський міжнародний конференц-центр, Маніла, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Лідери США, Японії, Австралії та Індії, як очікується, зустрінуться у вівторок на полях азійського саміту в Манілі. Про це агенцію Reuters повідомили два джерела, обізнані з підготовкою зустрічі. Це буде перший за два роки саміт країн об’єднання Quad.

Об’єднання Quad, до якого входять провідні держави Індо-Тихоокеанського регіону, широко розглядають як противагу зростанню впливу Китаю в регіоні. Водночас учасники об’єднання наголошують, що воно не спрямоване проти жодної конкретної країни.

Минулого місяця державний секретар США Марко Рубіо припустив, що лідери Quad можуть зустрітися на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), який розпочинається в неділю у столиці Філіппін.

Реклама

За словами одного зі співрозмовників, серед тем саміту Quad буде забезпечення постачання критично важливих корисних копалин.

«Лідери, ймовірно, порушать питання забезпечення свободи та безперешкодності торговельного судноплавства для гарантування постачання енергоресурсів з усього світу. Також, найімовірніше, обговорюватимуть напади на комерційні судна», – повідомило джерело.

Другий співрозмовник, представник уряду Філіппін, якого поінформували про підготовку заходу, заявив, що зустріч лідерів Quad очікується невдовзі після прибуття президента США Дональда Трампа до Маніли у вівторок – в останній день саміту АСЕАН.

Востаннє лідери країн Quad зустрічалися у вересні 2024 року в штаті Делавер. Тоді вони підтвердили відданість принципам вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону й оголосили про ініціативи з посилення співпраці у сфері морської безпеки.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies