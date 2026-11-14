Reuters: Лідери США, Японії, Австралії та Індії зустрінуться у вівторок у Манілі

Це буде перший за два роки саміт країн об’єднання Quad.

Лідери США, Японії, Австралії та Індії, як очікується, зустрінуться у вівторок на полях азійського саміту в Манілі. Про це агенцію Reuters повідомили два джерела, обізнані з підготовкою зустрічі. Це буде перший за два роки саміт країн об’єднання Quad.

Об’єднання Quad, до якого входять провідні держави Індо-Тихоокеанського регіону, широко розглядають як противагу зростанню впливу Китаю в регіоні. Водночас учасники об’єднання наголошують, що воно не спрямоване проти жодної конкретної країни.

Минулого місяця державний секретар США Марко Рубіо припустив, що лідери Quad можуть зустрітися на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), який розпочинається в неділю у столиці Філіппін.

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За словами одного зі співрозмовників, серед тем саміту Quad буде забезпечення постачання критично важливих корисних копалин.

«Лідери, ймовірно, порушать питання забезпечення свободи та безперешкодності торговельного судноплавства для гарантування постачання енергоресурсів з усього світу. Також, найімовірніше, обговорюватимуть напади на комерційні судна», – повідомило джерело.

Другий співрозмовник, представник уряду Філіппін, якого поінформували про підготовку заходу, заявив, що зустріч лідерів Quad очікується невдовзі після прибуття президента США Дональда Трампа до Маніли у вівторок – в останній день саміту АСЕАН.

Востаннє лідери країн Quad зустрічалися у вересні 2024 року в штаті Делавер. Тоді вони підтвердили відданість принципам вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону й оголосили про ініціативи з посилення співпраці у сфері морської безпеки.