Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250

У Сполучених Штатах триває підрахунок голосів на проміжних виборах до Конгресу. У четвер кількість підтверджених переможців-демократів у змаганні за місця в Палаті представників перетнула позначку 250.

Як пише The Guardian, "синім" вдалося відібрати у республіканців вже 41 виборчий округ. Наразі розподіл сил виглядає як 253 проти 155, у 27 протистояннях ще не оголошено переможця. Демократи можуть отримати у нижній палаті Конгресу перевагу у 100 чи навіть більше депутатів, про що перед днем голосування навіть не наважувалися говорити вголос.

На виборах до Сенату залишилося розподілити ще два мандати. Демократи вже мають 54 місця, але можуть збільшити своє представництво до 56, якщо виграють Аляску та Міссіссіппі. В обох штатах голосування виявилося надзвичайно конкурентним: кандидати від демократів мають перевагу лише на десяті долі відсотка. Ще не всі бюлетені оброблені, тож результат може змінитися.

Новий Конгрес запрацює 3 січня 2027 року. Сенат та Палата представників під контролем демократів не зможуть повністю перешкоджати ініціативам президента Дональда Трампа, але матимуть вирішальний вплив на бюджетну політику та питання оборонного характеру.