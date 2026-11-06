У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
ГоловнаСвіт

США передислокують з Польщі до Литви півсотні військових

Підрозділ прибуде як додаткове підкріплення до американського контингенту, запланованого до розміщення в листопаді.

США передислокують з Польщі до Литви півсотні військових
ілюстративне фото
Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Пів сотні військовослужбовців Збройних сил США, які наразі дислокуються у Польщі, переведуть до Литви.

Про це передає "Мілітарний", посилаючись на заяву прем’єр-міністра Литви.

Цей підрозділ прибуде як додаткове підкріплення до американського контингенту, запланованого до розміщення у листопаді.

«Ще 50 військовослужбовців з Польщі будуть передислоковані до Пабраде додатково до тих, хто прибуває у листопаді. Це хороша новина, яка свідчить про те, що наші союзники, Сполучені Штати, високо цінують наше партнерство», — заявив Міндаугас Сінкявічюс.

Зі свого боку Міністерство оборони Литви вже підготувало пакет пропозицій для американської сторони щодо створення постійної військової бази та заявляє про готовність взяти на себе витрати з її утримання.

Військові підрозділи США перебувають у Литві на ротаційній основі з 2014 року, регулярно змінюючись кожні дев’ять місяців.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies