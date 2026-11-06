США передислокують з Польщі до Литви півсотні військових

Пів сотні військовослужбовців Збройних сил США, які наразі дислокуються у Польщі, переведуть до Литви.
Про це передає "Мілітарний", посилаючись на заяву прем’єр-міністра Литви.
Цей підрозділ прибуде як додаткове підкріплення до американського контингенту, запланованого до розміщення у листопаді.
«Ще 50 військовослужбовців з Польщі будуть передислоковані до Пабраде додатково до тих, хто прибуває у листопаді. Це хороша новина, яка свідчить про те, що наші союзники, Сполучені Штати, високо цінують наше партнерство», — заявив Міндаугас Сінкявічюс.
Зі свого боку Міністерство оборони Литви вже підготувало пакет пропозицій для американської сторони щодо створення постійної військової бази та заявляє про готовність взяти на себе витрати з її утримання.
Військові підрозділи США перебувають у Литві на ротаційній основі з 2014 року, регулярно змінюючись кожні дев’ять місяців.
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