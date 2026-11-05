Дія контракту України на користування мережею Starshield завершується наступного року

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Контракт України з урядом США на доступ до супутникової мережі Starshield закінчується в середині наступного року, і Київ прагне якнайшвидше розпочати переговори про нову угоду.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік, передає Reuters.

Питання роботи супутників стало критичним після того, як минулого місяця українські військові зіткнулися з раптовими обмеженнями швидкості. Це завадило перехопленню російських дронів і призвело до скасування окремих операцій. За словами дипломата, ані Вашингтон, ані компанія SpaceX не надали пояснень щодо причин цих обмежень. При цьому Ілон Маск заявив, що мережу Starshield контролює саме американський уряд.

Ситуація зі супутниками виникла на тлі інших труднощів у взаєминах із США. Зокрема, українська сторона фіксувала тимчасові перерви в отриманні розвідувальних даних щодо російських ракетних атак.

Що відомо про обмеження швидкості руху терміналів Starlink в Україні

У жовтні цього року українські військові повідомили, що термінали Starshield (військова версія сервісу) почали втрачати зв'язок на платформах, які рухалися швидше ніж приблизно 160 км/год. Через це виникли проблеми з роботою швидкісних дронів та деяких інших систем.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що обмеження швидкості використання Starlink на території України є умисним.

Частину обмежень згодом послабили або відновили роботу на вищих швидкостях. Маск заявляв, що рішення щодо обмежень для Starshield ухвалює уряд США, оскільки ця система орієнтована на державних і військових замовників.

Водночас, американські медіа писали, що Маск міг особисто розпорядитися обмежити роботу військового супутникового зв’язку в Україні.

На тлі перебоїв американські конгресмени закликали адміністрацію Трампа домогтися відновлення повноцінного доступу України до Starlink і Starshield. Зокрема, члени Палати представників звернулися до міністра оборони США Піта Гегсета із закликом розширити контракт на Starshield.