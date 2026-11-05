Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
ГоловнаТехнології
Спецтема
Defense Tech

Компанія «Влучник» представила перехоплювач «Палка» зі швидкістю до 320 км/год

Виробник планує завершити розробку дрона в грудні

Компанія «Влучник» представила перехоплювач «Палка» зі швидкістю до 320 км/год
Дрон-перехоплювач «Палка»
Фото: Defender media

Український виробник безпілотників «Влучник» на виставці IRON HALLOWEEN PARTY 2026 представив новий дрон-перехоплювач «Палка», який запускатимуть із рук за допомогою спеціальної рушниці. Про це повідомляє Defender media. 

За словами розробників, очікується, що «Палка» зможе розвивати швидкість від 280 до 320 км/год і переслідувати цілі на відстані до 5 км. Дрон оснащуватимуть бойовою частиною масою 400 г.

Для запуску безпілотника «Влучник» також самостійно розробляє спеціальну рушницю. Процес застосування передбачає кілька етапів: оператор за допомогою монітора рушниці виявляє ціль, після чого система захоплює та фіксує її. Далі оператор підтверджує запуск, а перехоплювач автономно уражає ціль.

Орієнтовна вартість одного перехоплювача становитиме 30–40 тис. грн, тоді як ціна пускової рушниці — від 5 до 10 тис. грн.

Перші версії «Палки» будуть одноразовими. Водночас у перспективі виробник планує розробити варіанти багаторазового використання.

Нагадаємо, у вересні компанія «Влучник» представила дрон-перехоплювач «Зореліт v5», який розробили для перехоплення повітряних цілей безпосередньо на маршруті їхнього польоту. За даними виробника, дрон призначений для протидії розвідувальним безпілотникам, російським БпЛА «Гербера» та «Герань-2», а також швидкісним реактивним дронам «Герань-3» і «Герань-4»

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies