Український виробник безпілотників «Влучник» на виставці IRON HALLOWEEN PARTY 2026 представив новий дрон-перехоплювач «Палка», який запускатимуть із рук за допомогою спеціальної рушниці. Про це повідомляє Defender media.

За словами розробників, очікується, що «Палка» зможе розвивати швидкість від 280 до 320 км/год і переслідувати цілі на відстані до 5 км. Дрон оснащуватимуть бойовою частиною масою 400 г.

Для запуску безпілотника «Влучник» також самостійно розробляє спеціальну рушницю. Процес застосування передбачає кілька етапів: оператор за допомогою монітора рушниці виявляє ціль, після чого система захоплює та фіксує її. Далі оператор підтверджує запуск, а перехоплювач автономно уражає ціль.

Орієнтовна вартість одного перехоплювача становитиме 30–40 тис. грн, тоді як ціна пускової рушниці — від 5 до 10 тис. грн.

Перші версії «Палки» будуть одноразовими. Водночас у перспективі виробник планує розробити варіанти багаторазового використання.

Нагадаємо, у вересні компанія «Влучник» представила дрон-перехоплювач «Зореліт v5», який розробили для перехоплення повітряних цілей безпосередньо на маршруті їхнього польоту. За даними виробника, дрон призначений для протидії розвідувальним безпілотникам, російським БпЛА «Гербера» та «Герань-2», а також швидкісним реактивним дронам «Герань-3» і «Герань-4»