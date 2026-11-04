Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»

Такі результати виборів можуть означати кінець політичного домінування Трампа й початок серйозної боротьби за майбутнє Республіканської партії, вважають у The Guardian. А в статті Reuters йдеться, що виборці покарали Трампа через економічні проблеми, зростання вартості життя й непопулярну війну з Іраном. Так чи інакше, як висловився 44-й президент США Барак Обама, американці дали чіткий сигнал: вони хочуть змін у країні. А українці сподіваються на певні зміни в зовнішній політиці свого союзника. Якими вони можуть бути, LB.ua запитав колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка.

Хакім Джеффріс, лідер демократів у Палаті представників, назвав результат «великим американським поверненням» і пообіцяв притягнути адміністрацію Трампа до відповідальності. Майк Джонсон, спікер Палати представників, визнав, що розчарований результатами, і закликав республіканців не здаватися. Він попередив демократів, що перетворення Конгресу на майданчик для політичної помсти зашкодить американцям.

«Я абсолютно готовий визнати ці результати, — заявив Дональд Трамп The New York Times. — Ми працюватимемо з демократами, і ми, ймовірно, про щось домовимося».

Демократи перемогли навіть у штатах, які традиційно підтримували республіканців. У Техасі демократ Джеймс Таларіко переміг на виборах до Сенату, а Джина Хінохоса стала першою латиноамериканкою, обраною губернаторкою штату. Причому в цьому штаті демократів не обирали до Сенату вже 38 років, у Канзасі — 94!

У США відбулися проміжні вибори до Конгресу. Американці обирали всіх 435 членів Палати представників, частину Сенату, а також губернаторів і місцеву владу. Попередній результат (остаточний оголосять за кілька тижнів; на Алясці, наприклад, ще можуть надходити бюлетені закордонних виборців) приголомшливий: демократи не просто повернули контроль над обома палатами Конгресу, а завдали серйозної поразки республіканцям. Американські медіа охрестили цей масштабний перехід голосів до демократів синьою хвилею. Станом на зараз у них у Сенаті 54 місця, у республіканців — 44 (втратили сім), у Палаті представників — 228, а в республіканців — 139 (втратили 25 місць).

Фото: ukrinform.com Володимир Огризко

Пане Володимире, результати виборів у Штатах вже називають розгромними для республіканців. Нещодавно в розмові з LB.ua ви прогнозували, що не тільки Палата представників, а й Сенат дістанеться демократам. Як оцінюєте результати голосування американців? Неочікувані навіть для вас?

Думаю, результат вразив не тільки мене, а й самих демократів: вони самі не очікували, що таке може бути, і тепер оговтуються як вони, так і республіканці. Тільки кожен по-своєму. Для демократів це позитивний шок, а для республіканців — трагедія. З цього почнеться формування нового політичного ландшафту в Америці.

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Дійсно, я не чекав на такий розгромний результат. Думав, буде невелика більшість в Конгресі, мінімальна (один-два голоси) в Сенаті.

Фото: АР Свіжі дані підрахунку голосів від The Associated Press (AP) та провідних медіа демонструють такий розподіл сил у Палаті представників (усього 435 місць) станом на 4 листопада 2026 року

Фото: АР

Чи є різниця — мати перевагу в кілька голосів або ж в кілька десятків голосів? Це все одно не дві третини палати, необхідні, щоб подолати, наприклад, вето президента. Як така більшість працюватиме?

Це розгром розгромів. Трамп привів Республіканську партію до катастрофи. Найбільша загроза для нього тепер, що адекватна частина діячів Республіканської партії (а там багато нормальних притомних людей, з якими у нас традиційно гарні партнерські відносини) може вирішити, що з Трампом треба завершувати, і тоді дуже швидко знайде способи разом з демократами проголосувати за будь-який імпічмент. І в цьому буде реальна трампівська катастрофа. Його особиста катастрофа.

Що це може дати? Це вже питання. Бо тоді автоматично його посаду займає Джей Ді Венс, який точно йтиме на наступні президентські вибори з посади президента. А це для демократів навряд чи є позитивним моментом. Тому будуть думати, як зараз найкраще себе позиціонувати: чи просто ці два роки цькувати Дональда Трампа (а разом із ним і саму Республіканську партію) і робити з нього посміховисько, чи йти на якісь радикальні кроки. Дуже цікава майбутня конфігурація складається в Америці.

Вже кілька союзників України серед республіканців в Конгресі програли: конгресмени Браян Фіцпатрік, Майк Лоулер, Роб Бреснаган, Майк Карі. Сенаторки Сьюзен Коллінз і Дарлін Грем. Новообрані можуть стати лояльними?

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Це означає, що треба нам починати серйозну роботу з тим новим складом Конгресу і сенаторами, яких обрали. Залежно від ситуації вони можуть і змінювати свою позицію.

Фото: EPA/UPG Президент України Володимир Зеленський (у центрі) прибуває на зустріч із сенаторами США в Капітолії , 28 липня 2026 року.

Дональд Трамп сказав, що якби його імʼя було в бюлетенях, республіканці перемогли б по всій країні. Він щиро вірить у власну популярність і відмежовується від провалу партії?

Все буде залежати від того, як вони, висловлюючись образно, завтра прокинуться і що прочитають в остаточних підсумках голосування. Якщо це все перетвориться у внутрішню смуту Республіканської партії, тоді дуже багато речей може змінитися. На Україну, гадаю, це впливати не буде: я тут бачу більше позитиву, ніж негативу, тому що і нормальна демократична більшість і адекватна частина республіканців будуть нашими союзниками. Бо всі прекрасно бачать, що американське суспільство підтримує Україну. Чому Трамп на цьому тлі підтримує Росію — от в чому питання. І, можливо, йому доведеться таку позицію змінювати.

А він здатен оцінити ситуацію? Це змусить його поводитись обережніше і дбати про наступні вибори?

А куди йому подітися? Можна, звісно, тупо йти напролом і наламати ще більше дров, але думаю, вже тепер ті люди, які хочуть бачити Республіканську партію дієздатною, триматимуть його за руки й за ноги.

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп жестикулює перед стартом передвиборчої поїздки у Флориду, покидаючи Білий дім, Вашингтон, 30 жовтня 2026 року

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У демократів проглядаються нові обличчя лідерів, що здатні вибудувати певну стратегію, зокрема щодо президентських виборів?

Про це зараз говорити передчасно, до президентських виборів — два роки, і багато речей зміняться. Зараз головне завдання демократів — опускати Трампа (якщо він буде президентом) все нижче й нижче. А разом із ним й імідж Республіканської партії. Це те, що вони зараз можуть успішно робити, сидячи в усіх комітетах, цькуючи Трампа всіма можливими способами і засобами. Не даючи йому грошей, блокуючи всі його виконавчі укази. Все це теоретично можливо і, думаю, Трамп перетворюється вже не на кульгаву, а на підстрелену качку. Як довго він буде літати — питання.

А в очах Китаю і Росії, лідерів яких Трамп шанує за силу, ким він буде? Як там сприймуть ці результати?

Почекаємо ще день-два, і це стане видно. Вони самі про це будуть говорити. Сьогодні в Росії, думаю, день жалоби. Там розраховували, що Трамп якось втримається, а тут — повний крах. А в Китаї святкуватимуть, бо вони сплять і бачать, щоб США були слабшими, і щоб Трамп не робив дурниць, яких уже накоїв. Кожен сумуватиме чи святкуватиме на свій лад.