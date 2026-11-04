Угорщина оприлюднила першу частину архіву про інформаторів комуністичного режиму: названо 60 тис. осіб

Хоча комуністичний режим в Угорщині впав ще у 1989 році, спроби відкрити ці архіви неодноразово гальмувалися. Віктор Орбана в оприлюднених документах не було.

Угорщина оприлюднила сьогодні тисячі документів таємної поліції комуністичної епохи, повідомляє DW.

Архівні матеріали, які тепер увійшли до онлайн-бази даних із можливістю пошуку, містять імена тисяч колишніх інформаторів, що працювали на апарат державної безпеки протягом чотирьох десятиліть однопартійного правління.

Хоча комуністичний режим в Угорщині впав ще у 1989 році, спроби відкрити ці архіви неодноразово гальмувалися. Деякі критики причиною затримки називають небажання урядів, що змінювали один одного, викривати причетність до співпраці відомих громадських діячів.

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Прем’єр-міністр правоцентристських поглядів Петер Мадяр, який у квітні відсторонив від влади багаторічного лідера-популіста Віктора Орбана, обіцяв надати громадськості необмежений доступ до цих документів.

“Через 36 років ми нарешті виконуємо те, що свого часу було однією з ключових обіцянок зміни режиму 1990 року – обіцянки, яку згодом заперечували, супроводжуючи це брехнею”, – заявив Мадяр cьогодні під час брифінгу в архіві органів державної безпеки.

За його словами, у новій онлайн-базі даних оприлюднено близько 60 000 імен. Очікується, що друга частина документів стане доступною до лютого.

“Я прошу всіх поставитися до цієї, давно назрілої публікації документів, з гідністю та людяністю... адже багатьом родинам тепер доведеться зіткнутися з непростою інформацією, яка часто стосується їхніх померлих родичів. Неможливо опрацювати травму без обговорення та пошуку відповідей на запитання”, – додав очільник уряду.

Комуністичне минуле Угорщини

З 1949 по 1989 рік в Угорщині панував однопартійний комуністичний режим.

Як і в багатьох інших країнах Східної Європи часів холодної війни, угорські спецслужби використовували розгалужену мережу інформаторів для стеження за громадянами. Часто людей змушували доносити на колег, друзів і навіть родичів.

За оцінками, що ґрунтуються на даних архівів органів державної безпеки, влада завербувала близько 150 000 інформаторів, хоча інформація про дві третини з них на сьогодні не збереглася.

Значну частину документів було знищено у 1956 році під час антирадянського повстання в Угорщині або приховано в період переходу до демократії. Існує припущення, що деякі з них були вивезені до Москви.