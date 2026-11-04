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У Словаччині 4-5 листопада відбудеться саміт Вишеградської четвірки

Головними темами стануть: підтримка України, розширення ЄС, доступна енергія та інші актуальні питання. 

У Словаччині 4-5 листопада відбудеться саміт Вишеградської четвірки
Фото: visegradplus.org

У словацькому місті Тренчин 4-5 листопада відбудеться саміт Вишеградської четвірки, основними темами якого будуть розширення Євросоюзу та енергетика.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на офіс президента Чехії, який представлятиме на зустрічі свою країну

Головними темами дводенного саміту стануть: підтримка України, розширення Європейського Союзу, доступна енергія та інші актуальні міжнародні і європейські питання. 

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У пресслужбі президента також зауважили, що ці теми важливі для безпеки та процвітання жителів не лише регіону V4, а й всього ЄС.

"Першим важливим пунктом обговорення стане підтримка України, її повоєнного відновлення та членства в ЄС. Жовтневі дипломатичні ініціативи оживили перспективу переговорів між США, Україною і Росією. Президент Петр Павел вважає за необхідну участь європейських країн у переговорах з Росією, з єдиною позицією; а також щоби дебати про завершення війни відбувалися разом з переговорами щодо майбутньої архітектури європейської безпеки та напрацювань майбутнього modusvivendi (згода сторін з різними поглядами - ред.) з Росією", - повідомили джерела.

Учасники також обговорять результати виборів у США.

Окрім лідерів 4 країн участь у саміті візьме президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

  • Як повідомлялось, 1 вересня міністри закордонних справ Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини зустрілися у Братиславі в межах засідання Вишеградської четвірки. Це була перша зустріч очільників МЗС чотирьох країн із березня 2024 року.
  • Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш пояснював, що Вишеградська четвірка не працює через напружені відносини між Польщею та Угорщиною
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