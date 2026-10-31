Разом із ними в окремій вантажівці приїхали їхні домашні улюбленці. Дезорієнтовані й налякані тварини жалобливо скавчать, їхні власники плачуть, у кишенях у деяких — потертий, часто — підмочений водою український паспорт. Лилися сльози й у поліцейських, психологів, волонтерів, журналістів: мало хто витримував. Бо так зустрічають своїх. Своїх із пекла, де ще п’ять років тому, до російської окупації, був рай на землі.

31 жовтня на вільну територію України дісталися люди, евакуйовані з окупованих Олешок на Херсонщині. Українці й українки, які п’ять років виживали в російській окупації в перманентному страху, а з 2023 року — після підриву росіянами Каховського водосховища, — без будь-яких комунікацій, з 2025-го — фактично без провізії й ліків, змогли повернутися на підконтрольну Україні територію, зробивши коло Росією і Білоруссю.

«У мене дві обручки: моя і чоловіка. Обійму його, як приїду, і віддам»

До точки збору дістаємося рано-вранці, адже ніхто точно не може сказати, коли українська делегація разом із олешківцями й командою омбудсмана прибуде з Білорусі на кордон. Вони зараз долають важкий шлях: уже прилетіли з Росії, де їх, як виявиться потім, везли у військовому літаку з росіянами, які «хотіли якомога швидше їх здихатися».

Фото: Зоряна Стельмах

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Пошвидше б приїхали додому. Тут на них чекають українські волонтери, лікарі, психологи, журналісти і рідні. Рідні, які евакуювалися з Олешок переважно на початку повномасштабного вторгнення, й роками чекали від рідної людини з окупації бодай якусь закарлючку в месенджері. Нормального зв’язку з тими, хто лишився, не було з 2023 року, відколи росіяни відрізали місцевих від українських мереж.

Однак, ясно, змучені олешківці знаходили вихід і надсилали звісточку. Жанна Птахова періодично комунікувала з чоловіком, який лишався в Олешках. Вона — асистентка вчителя в інклюзивному класі — виїхала з Олешок після двох років в окупації. Разом із двома доньками вона чекає на свого чоловіка Михайла.

Фото: Зоряна Стельмах

Він тримався в Олешках до останнього, не втрачаючи оптимізму.

«Як тільки була можливість, він вилазив по драбині на дерево, чи просто на підвіконня, і набирав. Ми спілкувалися одне з одним. Кожна наша розмова, перша фраза: "Вітаю вас з України". Це він про Олешки казав. Або ”Слава Україні — Героям слава!”

Потім я згадую, що це окупована територія, кажу: "Може не так явно давай, щоб це не слухали ніде". Хай вони мене бояться! Я на своїй землі, я в своїй хаті, я буду розмовляти так, як я хочу. І от тепер я вірю, що йому вдасться вільно говорити те, що він думає», — зі сльозами на очах каже пані Жанна.

Потім показує руку, на якій дві обручки: одна на підмізинному, інша — на середньому.

Фото: Зоряна Стельмах

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«Я його за руки візьму, надягну йому його кільце. В мене дві обручки: моя і чоловіка. Я вивезла з собою. Обійму його, як приїду, і віддам. І все, і ми будемо разом», — запевняє вона.

«У лікарні у нас не працює морг, бо немає електрики. Людей туди зазвичай зносять»

Інша жінка — Дарина Гончарова — чекає на батька й матір. Вони зголосилися виїхати, пересвідчившись, що евакуація надійна. Жінка каже, що зв’язок із батьками був, що їм пощастило, бо їхній дім не затопило після підриву Каховської ГЕС.

Ситуація в Олешках після окупації була важкою завжди, але з часом стала критичною. Люди голодували, не було води. На тих, хто намагався знайти якусь їжу чи піти в сусіднє село Раденськ за 20–25 кілометрів замінованими дорогами, полювали російські дрони. Серед них і батько Дарини. Разом з іншими групою він ходив щось купити двічі на тиждень.

«В окупації завжди нестерпно, але ми якось трималися, намагались допомагати батькам через знайомих. З часом ситуація погіршувалася, а голодомор в Олешках почався близько чотирьох-п’яти місяців тому. Люди буквально виживали. Знайшовся знайомий, який знав, як пройти (замінованими дорогами, — Ред.) І тато ходив за 25 кілометрів за продуктами два рази на тиждень. Під дронами, під мінами. Ну, там він не один такий був. Вони збиралися один за одним і хтось на велосипеді їхав, хтось пішки йшов», — каже Дарина.

На жаль, доходили не всі.

«За тижні три до оголошення евакуації наш сусід через два будинки їхав за продуктами в Раденськ, з ним ще йшла бабуся, яка просто хотіла пішки вийти з Олешок. Так от вона підірвалася на міні. Він хотів їй допомогти, відтягнув із дороги й теж підірвався… Вони обоє загинули. Відвезти їх нікуди. В нас не працює морг, бо немає електрики. Людей туди зазвичай зносять», — розповідає Ліза Палій, яка разом із мамою і сестрою чекає на батька.

Фото: Зоряна Стельмах Ліза Палій

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Щоб якось допомогти українцям в Олешках, українські військові доставляли людям провізію через річку дронами. Якщо комусь щастило забрати її, ділилися з сусідами. Якщо першими на продукти натрапляли росіяни, забирали собі.

«На радість, ніхто тут, не в окупації, не зрозуміє, як це — виживати там», — підсумовує Ірина Могильна, яка чекає на хрещеного з Олешок. Потім згадує, якими Олешки були до повномасштабного вторгнення. Каже, що об’їздила всю Херсонщину в 2021 році, наче відчувала.

У розмовах з рідними минає година, потім — ще дві, і ще… Аж раптом тишу пронизує плач — везуть евакуйованих тварин із Олешок.

Собаки, великі й маленькі, різних пород, кольорів, коти — перелякані й зморені. Їх дбайливо приймають волонтери, клітка за кліткою. У живому ланцюгу, який витягує й переносить клітки, бачимо людей, які знаходять можливість якось погладити тварин, заспокоїти їх. Це свідчення поваги до живого, до життя.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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А ще це поява тварин означає, що вже зовсім скоро приїдуть і їхні власники.

«Вирвалася з пекла. Снаряд прилетів прямо в квартиру»

Автобуси один за одним заїжджають на територію. Працівники з Офісу омбудсмана розгортають привітальні плакати, журналісти стоять посередині дороги й махають автобусам. Наші їдуть.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Через декілька хвилин десяток родичів разом із медійниками побігли ближче, щоб зустріти своїх і тих, про кого за останні п’ять годин дізнались багато цікавого.

Ось пані Жанна з доньками оточила й обіймає Михайла. Сльози радості. Бачимо журналістку Марію Семенченко, яка зустрічає дядька.

Фото: Зоряна Стельмах Щаслива зустріч родини Паліїв

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Люди виходять з автобуса, зморені довгою дорогою, але щасливі. Лунає «Cлава Україні!»

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Поряд з одним з автобусів стоїть пані Наталя. Здається, що вона досі не усвідомлює, що сталося.

«Вирвалася з цього пекла, дуже тяжко жилося. З продуктами було дуже важко, були заблоковані. Портулак їли, топінамбур. Ми страждали… Люди ще там залишилися, але, повірте, в них була поважна на це причина. У кого батьки не мобільні, хто й сам за станом здоров’я ніяк не переніс би цю дорогу. Я й сама після поранення. Мені снаряд прилетів прямо в квартиру, провалив два поверхи панельні. Здорово мене ранило. Це було 5 травня цього року. То добре, що сусід допоміг», — згадує жінка.

Її сумний погляд змінюється, коли запитують, хто її чекає.

«Чоловік мене мій чекає. Він хворів, то я його відправила в 2022 році, бо він після інфаркту не вижив би там. П’ять років його не бачила», — не стримуючи сліз, каже Наталя.

«П’ять років із нас вичавлювали мову, а не вичавили-таки»

Збоку від усіх стоїть Антон. 38-річний чоловік разом із мамою чекав на звільнення пʼять років. Від скиду російського дрону він втратив око.

«Дрони в нас часто літають. Якщо з лісу, то російські… то вони люблять “тренуватися” на нас. Один із таких біля мене бойову частину скинув, тому я втратив око. Наші ж дрони скидали гуманітарну допомогу, але росіяни зазвичай її відбирали. Хто брав із наших — залякували», — розповідає чоловік.

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Саркастично скаржиться, що росіяни нічого до діла зробити не можуть: «Продукти жахливі у них. Сіль не солона, цукор не солодкий, навіть вафлі — дуже люблю вафлі! — нормальні не можуть зробити».

Як же добро, що в моїй кишені знайшлася пачка вафель. Не «Артек», звісно, про які мріяв Антон, але йому було приємно.

Він розмовляє українською, потім несвідомо переходить на російську і назад. Зупиняється, бідкається: «Погано мову знаю».

«За пʼять років важко було її памʼятати, але ж вичавлювали з нас мову, а не вичавили-таки», — гордо констатує він.

Ділиться, що проблемно було з українським звʼязком, складно шукати правдиву інформацію. Однак, переконує, читав «АТЕШ» і розумів, як справи. Перемирʼя наче й було, але люди, які в цей час пішли по продукти, вже лежать у Херсоні мертві. В Антона загалом майже всі друзі загинули.

Чоловік багато розповідає про побут, як чекав на звільнення, про службу в територіальній обороні на початку повномасштабного вторгнення. Каже, що дивом не потрапив за це «на підвал».

«100 грамів шампанського — за перемогу»

Ось Дарина обіймає маму й батька, який схуд на 18 кілограмів. Поряд під руку йдуть Марія з хрещеним.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Олешківці Тетяна й Володимир показують усім свою кішку Соню, яка стійко пройшла разом із ними шлях додому. Пан Володимир на колісному кріслі тим часом розповідає секрети, як вижити в окупації: Богу молився, читав молитву! Планує чоловік до перемоги дожити й пригубити з цього приводу 100 грамів шампанського, або 50 — горілки! Житиме.

Фото: Зоряна Стельмах Олешківська кішка Соня з господарями Тетяною та Володимиром

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Марія Семенченко з дядьком

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

«Вірю, що ще повернемося в українські Олешки», — твердо каже Людмила.