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«Голодомор в Олешках почався пʼять місяців тому». Як зустрічали евакуйованих із Херсонщини

31 жовтня на вільну територію України дісталися люди, евакуйовані з окупованих Олешок на Херсонщині. Українці й українки, які п’ять років виживали в російській окупації в перманентному страху, а з 2023 року — після підриву росіянами Каховського водосховища, — без будь-яких комунікацій, з 2025-го — фактично без провізії й ліків, змогли повернутися на підконтрольну Україні територію, зробивши коло Росією і Білоруссю. 

Разом із ними в окремій вантажівці приїхали їхні домашні улюбленці. Дезорієнтовані й налякані тварини жалобливо скавчать, їхні власники плачуть, у кишенях у деяких — потертий, часто — підмочений водою український паспорт. Лилися сльози й у поліцейських, психологів, волонтерів, журналістів: мало хто витримував. Бо так зустрічають своїх. Своїх із пекла, де ще п’ять років тому, до російської окупації, був рай на землі.

Як олешківці поверталися додому — в репортажі кореспондента LB.ua з Чернігівщини.

«У мене дві обручки: моя і чоловіка. Обійму його, як приїду, і віддам»

До точки збору дістаємося рано-вранці, адже ніхто точно не може сказати, коли українська делегація разом із олешківцями й командою омбудсмана прибуде з Білорусі на кордон. Вони зараз долають важкий шлях: уже прилетіли з Росії, де їх, як виявиться потім, везли у військовому літаку з росіянами, які «хотіли якомога швидше їх здихатися».

Фото: Зоряна Стельмах

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Пошвидше б приїхали додому. Тут на них чекають українські волонтери, лікарі, психологи, журналісти і рідні. Рідні, які евакуювалися з Олешок переважно на початку повномасштабного вторгнення, й роками чекали від рідної людини з окупації бодай якусь закарлючку в месенджері. Нормального зв’язку з тими, хто лишився, не було з 2023 року, відколи росіяни відрізали місцевих від українських мереж.

Однак, ясно, змучені олешківці знаходили вихід і надсилали звісточку. Жанна Птахова періодично комунікувала з чоловіком, який лишався в Олешках. Вона — асистентка вчителя в інклюзивному класі — виїхала з Олешок після двох років в окупації. Разом із двома доньками вона чекає на свого чоловіка Михайла.

Фото: Зоряна Стельмах

Він тримався в Олешках до останнього, не втрачаючи оптимізму.

«Як тільки була можливість, він вилазив по драбині на дерево, чи просто на підвіконня, і набирав. Ми спілкувалися одне з одним. Кожна наша розмова, перша фраза: "Вітаю вас з України". Це він про Олешки казав. Або ”Слава Україні — Героям слава!”

Потім я згадую, що це окупована територія, кажу: "Може не так явно давай, щоб це не слухали ніде". Хай вони мене бояться! Я на своїй землі, я в своїй хаті, я буду розмовляти так, як я хочу. І от тепер я вірю, що йому вдасться вільно говорити те, що він думає», — зі сльозами на очах каже пані Жанна.

Потім показує руку, на якій дві обручки: одна на підмізинному, інша — на середньому.

Фото: Зоряна Стельмах

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«Я його за руки візьму, надягну йому його кільце. В мене дві обручки: моя і чоловіка. Я вивезла з собою. Обійму його, як приїду, і віддам. І все, і ми будемо разом», — запевняє вона.

«У лікарні у нас не працює морг, бо немає електрики. Людей туди зазвичай зносять»

Інша жінка — Дарина Гончарова — чекає на батька й матір. Вони зголосилися виїхати, пересвідчившись, що евакуація надійна. Жінка каже, що зв’язок із батьками був, що їм пощастило, бо їхній дім не затопило після підриву Каховської ГЕС.

Ситуація в Олешках після окупації була важкою завжди, але з часом стала критичною. Люди голодували, не було води. На тих, хто намагався знайти якусь їжу чи піти в сусіднє село Раденськ за 20–25 кілометрів замінованими дорогами, полювали російські дрони. Серед них і батько Дарини. Разом з іншими групою він ходив щось купити двічі на тиждень.

«В окупації завжди нестерпно, але ми якось трималися, намагались допомагати батькам через знайомих. З часом ситуація погіршувалася, а голодомор в Олешках почався близько чотирьох-п’яти місяців тому. Люди буквально виживали. Знайшовся знайомий, який знав, як пройти (замінованими дорогами, — Ред.) І тато ходив за 25 кілометрів за продуктами два рази на тиждень. Під дронами, під мінами. Ну, там він не один такий був. Вони збиралися один за одним і хтось на велосипеді їхав, хтось пішки йшов», — каже Дарина.

На жаль, доходили не всі.

«За тижні три до оголошення евакуації наш сусід через два будинки їхав за продуктами в Раденськ, з ним ще йшла бабуся, яка просто хотіла пішки вийти з Олешок. Так от вона підірвалася на міні. Він хотів їй допомогти, відтягнув із дороги й теж підірвався… Вони обоє загинули. Відвезти їх нікуди. В нас не працює морг, бо немає електрики. Людей туди зазвичай зносять», — розповідає Ліза Палій, яка разом із мамою і сестрою чекає на батька.

Ліза Палій
Фото: Зоряна Стельмах
Ліза Палій

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Щоб якось допомогти українцям в Олешках, українські військові доставляли людям провізію через річку дронами. Якщо комусь щастило забрати її, ділилися з сусідами. Якщо першими на продукти натрапляли росіяни, забирали собі.

«На радість, ніхто тут, не в окупації, не зрозуміє, як це — виживати там», — підсумовує Ірина Могильна, яка чекає на хрещеного з Олешок. Потім згадує, якими Олешки були до повномасштабного вторгнення. Каже, що об’їздила всю Херсонщину в 2021 році, наче відчувала.

У розмовах з рідними минає година, потім — ще дві, і ще… Аж раптом тишу пронизує плач — везуть евакуйованих тварин із Олешок.

Собаки, великі й маленькі, різних пород, кольорів, коти — перелякані й зморені. Їх дбайливо приймають волонтери, клітка за кліткою. У живому ланцюгу, який витягує й переносить клітки, бачимо людей, які знаходять можливість якось погладити тварин, заспокоїти їх. Це свідчення поваги до живого, до життя.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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А ще це поява тварин означає, що вже зовсім скоро приїдуть і їхні власники.

«Вирвалася з пекла. Снаряд прилетів прямо в квартиру»

Автобуси один за одним заїжджають на територію. Працівники з Офісу омбудсмана розгортають привітальні плакати, журналісти стоять посередині дороги й махають автобусам. Наші їдуть.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Через декілька хвилин десяток родичів разом із медійниками побігли ближче, щоб зустріти своїх і тих, про кого за останні п’ять годин дізнались багато цікавого.

Ось пані Жанна з доньками оточила й обіймає Михайла. Сльози радості. Бачимо журналістку Марію Семенченко, яка зустрічає дядька.

Щаслива зустріч родини Паліїв
Фото: Зоряна Стельмах
Щаслива зустріч родини Паліїв

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Люди виходять з автобуса, зморені довгою дорогою, але щасливі. Лунає «Cлава Україні!»

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Поряд з одним з автобусів стоїть пані Наталя. Здається, що вона досі не усвідомлює, що сталося.

«Вирвалася з цього пекла, дуже тяжко жилося. З продуктами було дуже важко, були заблоковані. Портулак їли, топінамбур. Ми страждали… Люди ще там залишилися, але, повірте, в них була поважна на це причина. У кого батьки не мобільні, хто й сам за станом здоров’я ніяк не переніс би цю дорогу. Я й сама після поранення. Мені снаряд прилетів прямо в квартиру, провалив два поверхи панельні. Здорово мене ранило. Це було 5 травня цього року. То добре, що сусід допоміг», — згадує жінка.

Її сумний погляд змінюється, коли запитують, хто її чекає.

«Чоловік мене мій чекає. Він хворів, то я його відправила в 2022 році, бо він після інфаркту не вижив би там. П’ять років його не бачила», — не стримуючи сліз, каже Наталя.

«П’ять років із нас вичавлювали мову, а не вичавили-таки»

Збоку від усіх стоїть Антон. 38-річний чоловік разом із мамою чекав на звільнення пʼять років. Від скиду російського дрону він втратив око.

«Дрони в нас часто літають. Якщо з лісу, то російські… то вони люблять “тренуватися” на нас. Один із таких біля мене бойову частину скинув, тому я втратив око. Наші ж дрони скидали гуманітарну допомогу, але росіяни зазвичай її відбирали. Хто брав із наших — залякували», — розповідає чоловік.

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Саркастично скаржиться, що росіяни нічого до діла зробити не можуть: «Продукти жахливі у них. Сіль не солона, цукор не солодкий, навіть вафлі — дуже люблю вафлі! — нормальні не можуть зробити».

Як же добро, що в моїй кишені знайшлася пачка вафель. Не «Артек», звісно, про які мріяв Антон, але йому було приємно.

Він розмовляє українською, потім несвідомо переходить на російську і назад. Зупиняється, бідкається: «Погано мову знаю».

«За пʼять років важко було її памʼятати, але ж вичавлювали з нас мову, а не вичавили-таки», — гордо констатує він.

Ділиться, що проблемно було з українським звʼязком, складно шукати правдиву інформацію. Однак, переконує, читав «АТЕШ» і розумів, як справи. Перемирʼя наче й було, але люди, які в цей час пішли по продукти, вже лежать у Херсоні мертві. В Антона загалом майже всі друзі загинули.

Чоловік багато розповідає про побут, як чекав на звільнення, про службу в територіальній обороні на початку повномасштабного вторгнення. Каже, що дивом не потрапив за це «на підвал».

«100 грамів шампанського — за перемогу»

Ось Дарина обіймає маму й батька, який схуд на 18 кілограмів. Поряд під руку йдуть Марія з хрещеним.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Олешківці Тетяна й Володимир показують усім свою кішку Соню, яка стійко пройшла разом із ними шлях додому. Пан Володимир на колісному кріслі тим часом розповідає секрети, як вижити в окупації: Богу молився, читав молитву! Планує чоловік до перемоги дожити й пригубити з цього приводу 100 грамів шампанського, або 50 — горілки! Житиме.

Олешківська кішка Соня з господарями Тетяною та Володимиром
Фото: Зоряна Стельмах
Олешківська кішка Соня з господарями Тетяною та Володимиром

Фото: Зоряна Стельмах

Марія Семенченко з дядьком
Фото: Зоряна Стельмах
Марія Семенченко з дядьком

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

«Вірю, що ще повернемося в українські Олешки», — твердо каже Людмила.

Фото: Зоряна Стельмах

Віталій ТкачукВіталій Ткачук, спортивний журналіст
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