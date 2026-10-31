Буданов про завершення операції в Олешках: Евакуйовані в безпеці

Голова Офісу Президента наголосив, що гуманітарні спецоперації мають тривати й перейти у системні рішення.

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Евакуація жителів тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині завершилася успішно. Найстаршій врятованій людині 94 роки, наймолодшій дитині – лише рік.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

"Евакуйовані жителі Олешок – у безпеці. Гуманітарна місія завершилась успішно", – написав голова ОП.

Він зазначив, що операція стала можливою завдяки координації та особистій залученості першої леді США Меланії Трамп. Також Буданов подякував президенту Володимиру Зеленському за політичну підтримку евакуації та уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю за координацію роботи безпосередньо на місці.

За словами Буданова, усі сторони дотрималися досягнутих домовленостей.

"Багато що залишиться за кадром, але ми продовжимо роботу: гуманітарні спецоперації мають тривати і перейти у системні рішення", – додав очільник Офісу Президента.

Що відомо про гуманітарну операцію в Олешках на Херсонщині?