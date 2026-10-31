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Буданов про завершення операції в Олешках: Евакуйовані в безпеці

Голова Офісу Президента наголосив, що гуманітарні спецоперації мають тривати й перейти у системні рішення.

Буданов про завершення операції в Олешках: Евакуйовані в безпеці
Кирило Буданов
Фото: Кирило Буданов/Telegram

Евакуація жителів тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині завершилася успішно. Найстаршій врятованій людині 94 роки, наймолодшій дитині – лише рік.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

"Евакуйовані жителі Олешок – у безпеці. Гуманітарна місія завершилась успішно", – написав голова ОП.

Він зазначив, що операція стала можливою завдяки координації та особистій залученості першої леді США Меланії Трамп. Також Буданов подякував президенту Володимиру Зеленському за політичну підтримку евакуації та уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю за координацію роботи безпосередньо на місці.

За словами Буданова, усі сторони дотрималися досягнутих домовленостей. 

"Багато що залишиться за кадром, але ми продовжимо роботу: гуманітарні спецоперації мають тривати і перейти у системні рішення", – додав очільник Офісу Президента.

Що відомо про гуманітарну операцію в Олешках на Херсонщині?

  • З 27 жовтня в окупованих Олешках і на прилеглій території встановлено гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.
  •  Режим тиші має тривати до 22:59 1 листопада. Порушень домовленостей зафіксовано не було.
  • 29 жовтня українська делегація виїхала в Олешки. Вранці 30 жовтня вона прибула разом з гуманітарною допомогою. Також приїхали росіяни і представники Білорусі. Україна просила, аби процес евакуації контролювала американська сторона.
  • Для евакуації із Олешків підготували 25 автобусів на 750 місць, є швидкі для маломобільних. А тим, хто бажає залишитися, нададуть гуманітарну підтримку. 
  • Українці, яких евакуювали з тимчасово окупованих Олешок та навколишньої громади на Херсонщині, 31 жовтня перетнули державний кордон у Чернігівській області. Усім врятованим нададуть необхідну допомогу. 
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