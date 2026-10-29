Українська делегація виїхала в Олешки (оновлено)

Українська делегація сьогодні, 29 жовтня, виїхала в Олешки. Очолює її Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Про хід операції повідомлятимуть, коли буде зв'язок.

«Українська делегація на чолі з омбудсменом Дмитром Лубінцем сьогодні виїхала в напрямку Олешки. Будемо спостерігати і повідомляти про хід операції, щойно з'являтиметься зв'язок», – сказав він.

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Згодом Дмитро Лубінець підтвердив, що виїхав до Олешок.

«Попереду – доставка гуманітарної допомоги людям, які залишаються в місті, та робота над забезпеченням можливості безпечного виїзду людей», – сказав він.

Білоруське державне медіа БЕЛТА пише, що участь в гуманітарній місії, крім українців і росіян, бере й Білорусь.

Фото: скриншот відео БЕЛТА Лубінець і представник Росії

Гуманітарна операція в Олешках

З 27 жовтня в окупованих Олешках і на прилеглій території встановлено гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

В Олешках заплановано евакуацію цивільних. За попередніми даними, російська сторона вивозитиме усіх на підконтрольну їй територію, але, як стверджується, українці, які хочуть поїхати на вільну територію України, зможуть це зробити згодом через територію Білорусі. Офіційних підтверджень цього плану немає – уривки домовленості публікував канал Fox News.

Режим тиші має тривати до 22:59 1 листопада. Станом на сьогоднішній ранок порушень домовленостей зафіксовано не було.

Олешками роками перебували в російській окупації, а цього року ворог так погіршив там гуманітарну ситуацію, що люди голодували. Україна кілька разів скидала з дронів їжу і продукцію першої необхідності. Є дані, що окупанти їх відбирали.

Більше про це: «Ми, звісно, виживемо… або ні». Що відбувається в окупованих Олешках.

Україна просила, аби процес евакуації контролювала американська сторона.