Лубінець: гуманітарну допомогу до Олешок планують доставити 30 жовтня

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Фото: Скріншот з відео з дрона 34 ОБрМП, Суспільне

Станом на ранок 29 жовтня триває розмінування маршрутів, необхідних для проведення гуманітарної місії в Олешках. Гуманітарну допомогу у місто планують доставити туди 30 жовтня.

Про це написав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Паралельно вже формуємо гуманітарний вантаж, який плануємо доставити до Олешок завтра», – повідомив він.

Реклама

Режим тиші вже триває 54 години. Він розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом. І, за словами Лубінця, сторони повністю дотримуються погоджених домовленостей, порушень режиму тиші не зафіксували.

«Це стало можливим, зокрема, завдяки постійній комунікації між мною та Уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою. Ми перебуваємо на зв’язку та координуємо виконання досягнутих домовленостей. Окремо дякую Першій леді США Меланії Трамп, яка особисто приділяє свій час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках», – зазначив омбудсман.

Він додав, що продовжується робота над виконанням домовленостей, і завдання – доставити гуманітарну допомогу людям, які залишаються в місті, та забезпечити можливість безпечного виїзду цивільних.

25 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Росія узгодили час припинення вогню для проведення гуманітарної місії в Олешках.