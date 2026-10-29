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Лубінець: гуманітарну допомогу до Олешок планують доставити 30 жовтня

Наразі триває розмінування маршрутів, необхідних для проведення гуманітарної місії. 

Лубінець: гуманітарну допомогу до Олешок планують доставити 30 жовтня
Фото: Скріншот з відео з дрона 34 ОБрМП, Суспільне

Станом на ранок 29 жовтня триває розмінування маршрутів, необхідних для проведення гуманітарної місії в Олешках.  Гуманітарну допомогу у місто планують доставити туди 30 жовтня. 

Про це написав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. 

«Паралельно вже формуємо гуманітарний вантаж, який плануємо доставити до Олешок завтра», – повідомив він. 

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Режим тиші вже триває 54 години. Він розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом. І, за словами Лубінця, сторони повністю дотримуються погоджених домовленостей, порушень режиму тиші не зафіксували. 

«Це стало можливим, зокрема, завдяки постійній комунікації між мною та Уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою. Ми перебуваємо на зв’язку та координуємо виконання досягнутих домовленостей. Окремо дякую Першій леді США Меланії Трамп, яка особисто приділяє свій час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках», – зазначив омбудсман. 

Він додав, що продовжується робота над виконанням домовленостей, і завдання – доставити гуманітарну допомогу людям, які залишаються в місті, та забезпечити можливість безпечного виїзду цивільних.

25 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Росія узгодили час припинення вогню для проведення гуманітарної місії в Олешках.

  • До узгодження умов припинення вогню долучилися перша леді США Меланія Трамп та її представник, які працювали безпосередньо з керівництвом України та Росії. 27 жовтня Меланія Трамп заявила, що зона локального перемир'я між Україною та Росією розширилася за межі окупованого міста Олешки. 
  • Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що надзвичайно складна гуманітарна ситуація зараз зберігається не тільки в окупованих Олешках, а й у десятках інших населених пунктів поблизу лінії зіткнення.
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