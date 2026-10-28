З окупованих Олешок на ТОТ Херсонщини врятували близько 100 дітей

Водночас в Олешках можуть залишатися ще до 50 дітей.

Від початку 2026 року з тимчасово окупованих Олешок Херсонської області та навколишніх територій врятували близько 100 дітей. Про це повідомили в організації Save Ukraine у коментарі Суспільному.

Головна юристка Save Ukraine Мирослава Харченко розповіла, що після фактичного блокування Олешок через мінування доріг із міста вдалося евакуювати чотирьох дітей.

"Остання евакуація дітей з Олешок відбулася 19 вересня 2026 року. За нашими оцінками, в Олешках наразі залишається близько 30 дітей, хоча ми не виключаємо, що їх може бути ближче до 50. Ми маємо інформацію про частину дітей, але щодо інших даних немає, адже батьки через страх не завжди готові повідомляти про них", – сказала Мирослава Харченко.

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За даними організації, після повернення на підконтрольну Україні територію діти часто мають значне фізичне виснаження через тривалий голод. Тому вони потребують особливого медичного супроводу та контрольованого відновлення харчування.

"Після евакуації на підконтрольну Україні територію відбувається супровід дітей. Наше завдання – забезпечити дітям безпечне місце проживання, допомогти відновити документи, оформити належні виплати та необхідні статуси, а також надати психологічну підтримку", – повідомили в організації.

У Save Ukraine також зазначили, що частина дітей роками майже не виходила за межі власного подвір’я або будинку, а деякі жили в підвалах.

Олешки: деталі гуманітарної місії

27 жовтня в Олешках із 3:00 розпочався режим тиші. Він триватиме до 1 листопада.

До узгодження умов припинення вогню долучилися перша леді США Меланія Трамп та її представник, які працювали безпосередньо з керівництвом України та Росії. Вона не виключила свій особистий візит до України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Росія узгодили час припинення вогню для проведення гуманітарної місії в Олешках.

27 жовтня Меланія Трамп заявила, що зона локального перемир'я між Україною та Росією розширилася за межі окупованого міста Олешки.

Наразі близько 1 700 людей досі залишаються заблокованими в зруйнованому місті Олешки на Херсонщині, і Росія намагається перетворити цей населений пункт на смертельну пастку. Україна неодноразово закликала забезпечити безпечну евакуацію та міжнародний гуманітарний доступ. Росія ігнорує такі заклики.

Очіоьник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що надзвичайно складна гуманітарна ситуація зараз зберігається не тільки в окупованих Олешках, а й у десятках інших населених пунктів поблизу лінії зіткнення.