Там залишається ще близько 1 300 людей.

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У Дружківській громаді на Донеччині через складну ситуацію майже припинилася евакуація цивільних, там залишається ще 1 300 людей.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Укрінформ.

«У Дружківській громаді зараз, за даними органів місцевої влади, залишаються 1300 цивільних. З громади майже нема вже евакуації, там обстановка дуже складна. За жовтень евакуювалося 150 осіб», - сказав Петлін.

За його словами, раніше з Дружківки евакуювалися по 20 – 30 осіб за добу, а зараз практично неможливо виїхати, бо ситуація значно погіршилася.