Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
ГоловнаСуспільствоВійна

У Дружківській громаді на Донеччині через складну ситуацію майже припинилася евакуація цивільних

Там залишається ще близько 1 300 людей.

У Дружківській громаді на Донеччині через складну ситуацію майже припинилася евакуація цивільних
Дружківка, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Дружківській громаді на Донеччині через складну ситуацію майже припинилася евакуація цивільних, там залишається ще 1 300 людей.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Укрінформ.

«У Дружківській громаді зараз, за даними органів місцевої влади, залишаються 1300 цивільних. З громади майже нема вже евакуації, там обстановка дуже складна. За жовтень евакуювалося 150 осіб», - сказав Петлін.

За його словами, раніше з Дружківки евакуювалися по 20 – 30 осіб за добу, а зараз практично неможливо виїхати, бо ситуація значно погіршилася.

  • На Донеччині у зоні примусової евакуації залишаються 1 746 дітей. У чотирьох територіальних громадах області досі перебувають 1 580 родин із дітьми. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies