Завтра в Україні діятимуть графіки відключення світла

У частині областей України 29 жовтня застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів та обмеження потужності для промисловості.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Обмеження діятимуть з 06:00 до 23:59 та застосовуватимуться:
- обмеження потужності для промисловості;
- графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 2,5 черги.
Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.
В "Укренерго" зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися внаслідок російських обстрілів. Споживачам радять стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах.
Також українців закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.
- Конотоп на Сумщині п’яту добу залишається без електроенергії після російської атаки на об’єкт енергетичної інфраструктури.