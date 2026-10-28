Завтра в Україні діятимуть графіки відключення світла

Погодинні відключення застосовуватимуть для всіх категорій споживачів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У частині областей України 29 жовтня застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів та обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Обмеження діятимуть з 06:00 до 23:59 та застосовуватимуться:

обмеження потужності для промисловості;

графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 2,5 черги.

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

В "Укренерго" зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися внаслідок російських обстрілів. Споживачам радять стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах.

Також українців закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.