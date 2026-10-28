Каратист Горуна про Ломаченка: «Це людина, яка грає на руку ворогу»

Український каратист Станіслав Горуна розкритикував публічну діяльність українського боксера Василя Ломаченка, який не засудив вторгнення Росії в Україну.

Про це Горуна сказав в інтерв’ю LB.ua.

«Це, по суті, людина, яка грає на руку ворогу. Він абсолютно не розуміє своєї публічної ваги. Те, що він транслює зараз на свою аудиторію, є максимально шкідливим для нашого інфопростору, для настрою людей. Він був натхненником, кумиром. Люди з таким авторитетом повинні розуміти свою публічну відповідальність за слова», – наголосив каратист.

Горуна також провів паралель між Василем Ломаченком і Олександром Усиком. На думку Станіслава, останній став на бік українського суспільства.

«Він (Василь Ломаченко, – Ред.) або не усвідомлює та не зчитує реакцію суспільства, або йому просто байдуже, і він сліпо-вперто відстоює своє «московське православ’я головного мозку». На противагу йому — Олександр Усик, який став на бік суспільства. Ломаченко натомість втратив повагу й любов своїх же людей. Аплодисменти Усику й забуття Ломаченку», – підсумував Горуна.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року Станіслав Горуна повернувся на татамі після дворічної паузи, виграв етап з карате Karate 1 – Series A в австрійському Зальцбурзі й завершив професійну кар’єру після цього.