Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
ГоловнаСпорт

Каратист Горуна про Ломаченка: «Це людина, яка грає на руку ворогу»

На думку Станіслава, український боксер втратив повагу й любов своїх людей.

Каратист Горуна про Ломаченка: «Це людина, яка грає на руку ворогу»
Горуна (праворуч) під час сутички
Фото: EPA/UPG

Український каратист Станіслав Горуна розкритикував публічну діяльність українського боксера Василя Ломаченка, який не засудив вторгнення Росії в Україну.

Про це Горуна сказав в інтерв’ю LB.ua.

«Це, по суті, людина, яка грає на руку ворогу. Він абсолютно не розуміє своєї публічної ваги. Те, що він транслює зараз на свою аудиторію, є максимально шкідливим для нашого інфопростору, для настрою людей. Він був натхненником, кумиром. Люди з таким авторитетом повинні розуміти свою публічну відповідальність за слова», – наголосив каратист.

Горуна також провів паралель між Василем Ломаченком і Олександром Усиком. На думку Станіслава, останній став на бік українського суспільства.

«Він (Василь Ломаченко, – Ред.) або не усвідомлює та не зчитує реакцію суспільства, або йому просто байдуже, і він сліпо-вперто відстоює своє «московське православ’я головного мозку». На противагу йому — Олександр Усик, який став на бік суспільства. Ломаченко натомість втратив повагу й любов своїх же людей. Аплодисменти Усику й забуття Ломаченку», – підсумував Горуна.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року Станіслав Горуна повернувся на татамі після дворічної паузи, виграв етап з карате Karate 1 – Series A в австрійському Зальцбурзі й завершив професійну кар’єру після цього.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies