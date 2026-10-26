Каталонська «Барселона» на «Камп Ноу» поступилася мадридському «Реалу» (1:2) в Ель Класіко в рамках 10 туру іспанської Ла Ліги.
Про це повідомляє LB.ua.
У складі мадридців перший гол у матчі забив Кіліан Мбаппе на 41 хвилині. Каталонці відповіли на 61-й точним ударом Рафіньї, але цього виявилося замало.
Крапку в матчі поставив Мбаппе, записавши до власного активу дубль на 87 хвилині.
Український голкіпер «Реалу» Андрій Лунін з'явився на полі в стартовому складі й відіграв повний матч.
Перемога дозволила підопічним Жозе Моуріньйо скоротити відставання від каталонців до трьох очок в турнірній таблиці. В активі вершкових 24 очки.
Ла Лігу очолює «Барселона» – 27 пунктів після 10 поєдинків.