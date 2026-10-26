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«Реал» з Луніним переміг «Барселону» в Ла Лізі

Долю матчу вирішив Кіліан Мбаппе.

«Реал» з Луніним переміг «Барселону» в Ла Лізі
Кіліан Мбаппе святкує гол
Фото: EPA/UPG

Каталонська «Барселона» на «Камп Ноу» поступилася мадридському «Реалу» (1:2) в Ель Класіко в рамках 10 туру іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє LB.ua.

У складі мадридців перший гол у матчі забив Кіліан Мбаппе на 41 хвилині. Каталонці відповіли на 61-й точним ударом Рафіньї, але цього виявилося замало.

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Діоманде проти Ямаля на фланзі
Фото: EPA/UPG
Діоманде проти Ямаля на фланзі

Гюлер проходить повз двох суперників
Фото: EPA/UPG
Гюлер проходить повз двох суперників

Крапку в матчі поставив Мбаппе, записавши до власного активу дубль на 87 хвилині.

Андрій Лунін під час гри
Фото: EPA/UPG
Андрій Лунін під час гри

Кукурелья працює під тиском Ямаля
Фото: EPA/UPG
Кукурелья працює під тиском Ямаля

Український голкіпер «Реалу» Андрій Лунін з'явився на полі в стартовому складі й відіграв повний матч.

Жозе Моуріньйо дивиться матч
Фото: EPA/UPG
Жозе Моуріньйо дивиться матч

Радість мадридців
Фото: EPA/UPG
Радість мадридців

Перемога дозволила підопічним Жозе Моуріньйо скоротити відставання від каталонців до трьох очок в турнірній таблиці. В активі вершкових 24 очки.

Ла Лігу очолює «Барселона» – 27 пунктів після 10 поєдинків.

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