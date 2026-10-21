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Ілля Забарний допоміг "ПСЖ" завдати "Барселоні" першої поразки у сезоні

Українець долучився до одного з найкращих матчів року.

Ілля Забарний допоміг "ПСЖ" завдати "Барселоні" першої поразки у сезоні
ПСЖ - Барселона 4:2
Фото: EPA/UPG

Найбільш гучним протистоянням третього туру основного раунду футбольної Ліги чемпіонів мала стати дуель "ПСЖ" та "Барселони" у Парижі. Свої аванси цей поєдинок виправдав.

Українець Ілля Забарний не потрапив до стартового складу, але вийшов на заміну у другому таймі, коли рахунок вже був 1:1. Перед перервою відзначився Дуе, а після відновлення гри рівновагу повернув 19-річний вундеркінд Еспарт.

Вже з нашим збірником на полі почалася справжня гольова феєрія. Люка Ернандес вдруге вивів веред господарів, але на це відповів голом Ламін Ямаль. Майже одразу Вітінья знову забезпечив перевагу парижанам. І тут підопічним Гансі Фліка вже забракло контраргументів. Фабін Руїс довершив чудовий вечір для французького чемпіона - 4:2.

В інших поєдинках ігрового дня "Ліверпуль" і "Вільярреал" теж покуражились, зігравши 4:3, такий само рахунок був зафіксований у протистоянні "Наполі" і "Буде-Глімта", "Манчестер Сіті" познущався над "АЕКом" 5:1, а "Штуттгарт" і "Атлетіко Мадрид" обмежились нічиєю 1:1.

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