«Шахтар» здійснив камбек і переміг АЕК в Лізі чемпіонів УЄФА

«Гірники» йдуть без поразок у цьогорічному розіграші ЛЧ.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

«Шахтар» на стадіоні «Стемфорд Бридж» у Лондоні в номінально домашньому матчі здолав грецький АЕК (3:1) у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це повідомляє LB.ua.

Першими в матчі відзначилися греки: Маєр забив на 28 хвилині. «Гірники» відігралися зусиллями Педріньйо, який реалізував пенальті на 34-й.

Реклама

У другому таймі забивали лише футболісти «Шахтаря». На 80-й забив Тобіас, а за 6 хвилин підсумковий рахунок встановив Мендоса.

Завдяки перемозі підопічні Арди Турана йдуть на 11 сходинці після двох турів групи Ліги чемпіонів УЄФА з 4-ма очками в активі.

Основні результати ігрового дня другого туру ЛЧ 14 жовтня: «Ласк» – «Ліверпуль» (3:6), «Ман Сіті» – ПСЖ (2:4), «Рома» – «Реал» (3:4), «Буде-Глімт» – «Боруссія» (1:0).

Нагадаємо, в першому турі групового етапу ЛЧ розіграшу 2026/2027 «Шахтар» поділив очки з ПСВ (1:1).