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Марта Костюк про підтримку України: «Я знаю, за що стою»

Тенісистку часто атакують боти в соцмережах після заяв про необхідність підтримки українців.

Марта Костюк про підтримку України: «Я знаю, за що стою»
Марта Костюк
Фото: Taras Bezpalyi

Українка Марта Костюк (WTA №10) розповіла, що іноземці інколи не розуміють стану українських спортсменів під час війни, дозволяючи собі образи через висловлення позиції щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це Марта розповіла на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

«Є матчі, перед якими я знаю, що мені потрібно щось сказати. Особливо, якщо це були дуже сильні обстріли, або трапилось щось важливе, про що обов'язково потрібно говорити. Тоді я можу підготуватися», – заявила українка.

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За словами Костюк, після матчів з росіянками й білорусками на її сторінку періодично налітають боти.

«Я знаю свої цінності, я знаю, за що стою і про що говорю, тому зараз мені байдуже (на хейт, – Ред.). Дуже часто боти налітають після матчів проти росіян і білорусів… Я радію цьому, тому що розумію, що підіймаю важливі теми, які когось там дуже тригерять. Настільки сильно тригерять, що їм доводиться піднімати свої ботоферми», – пояснила вона.

Іноді Марту також критикують за те, що вона не вітається з росіянками й білорусками після матчів.

«Останній раз, коли було важко, – це Брізбен (WTA 500. – Ред.). Після матчу із Соболенко на мене полилося багато хейту, бо я не згадала її у своїй промові, бо не потиснула їй руку. Було дуже важко. Після гри я лежала в ліжку й плакала. Не могла зрозуміти, чому в людей немає емпатії, чому вони не розуміють, через що проходять люди в Україні зараз, у яких немає ні світла, ні тепла (матч відбувся в січні 2026 року. – Ред.)», – підсумувала вона.

Нагадаємо, після фінального матчу WTA 500 у Брізбені в січні 2026 року Марта Костюк розповіла, що її сестра спить під трьома ковдрами в Україні через відсутність світла й тепла внаслідок російських атак.

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