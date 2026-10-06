Американська тенісистка повідомила про расистські образи в соцмережах після матчу в Китаї

Тенісистка Коко Гофф повідомила про «шалену» кількість расистських образ у соцмережах після матчу на China Open проти місцевої спортсменки Сунь Сіньжань. Американка виграла з рахунком 7:5, 6:1 у 16-річної Сунь, яка нещодавно виборола юніорський титул US Open, пише CBS News.

Наприкінці першого сету під час розіграшу мигнули рекламні панелі біля корту, і Гофф програла очко та попросила про відеоперегляд.

Після перегляду епізоду очко призначили переграти, і Гофф виграла три розіграші і зрівняла рахунок, зробила брейк і подала на сет, пише BTU.

«На початку розіграшу я побачила, що світло мигнуло, але не була впевнена, чи справді це сталося. Перед матчами нам кажуть, що ми можемо продовжити і дограти розіграш, а після його завершення попросити перегляд будь-якого моменту. Особисто я вважаю це правильним правилом. Якби я програла очко, моя суперниця так само могла б попросити перегляд», – прокоментувала рішення Гофф.