Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Суми. Місто, яке просипається крізь пальці
Суми. Місто, яке просипається крізь пальці
ГоловнаСпорт

Американська тенісистка повідомила про расистські образи в соцмережах після матчу в Китаї

Коко Гофф перемогла місцеву спортсменку. 

Американська тенісистка повідомила про расистські образи в соцмережах після матчу в Китаї
Коко Гофф (ілюстративне)
Фото: EPA/UPG

Тенісистка Коко Гофф повідомила про «шалену» кількість расистських образ у соцмережах після матчу на China Open проти місцевої спортсменки Сунь Сіньжань. Американка виграла з рахунком 7:5, 6:1 у 16-річної Сунь, яка нещодавно виборола юніорський титул US Open, пише CBS News.

Наприкінці першого сету під час розіграшу мигнули рекламні панелі біля корту, і Гофф програла очко та попросила про відеоперегляд. 

Після перегляду епізоду очко призначили переграти, і Гофф виграла три розіграші і зрівняла рахунок, зробила брейк і подала на сет, пише BTU

«На початку розіграшу я побачила, що світло мигнуло, але не була впевнена, чи справді це сталося. Перед матчами нам кажуть, що ми можемо продовжити і дограти розіграш, а після його завершення попросити перегляд будь-якого моменту. Особисто я вважаю це правильним правилом. Якби я програла очко, моя суперниця так само могла б попросити перегляд», – прокоментувала рішення Гофф. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies