Міністерка освіти Великої Британії назвала "лайном" вболівальників суперника її улюбленої команди

Курйозний момент стався під час виступу міністерки освіти Сполученого Королівства Люсі Пауелл на з'їзді Лейбористської партії.

Як пише GB News, політикиня зізналася, що є прихильницею футбольного клубу "Манчестер Сіті", який цього тижня отримав вирок від комісії АПЛ щодо 115 зафіксованих випадків порушень фінансових правил ліги на загальну суму понад 900 мільйонів фунтів стерлінгів. Боси команди приховували реальний рівень доходів та витрат, підписуючи фіктивні спонсорські контракти і не надаючи аудиторам справжні дані.

"Містянам" загрожує серйозне покарання, яке може навіть дійти до пониження в класі та позбавлення їх здобутих титулів. Така перспектива викликає захоплення у вболівальників "Манчестер Юнайтед" - запеклого опонента "блакитних".

Люсі Пауелл скористалася нагодою, щоб відповісти фанам "червоних": вона заявила, що хоче "сказати усім тим, хто вже тиждень зловтішається - ви все одно лайно, і ви це знаєте". Присутні у залі зустріли таку заяву сміхом та оплесками.