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Британія заявила про причетність Ірану до інциденту на авіабазі, якою користуються військові США

У липні Іран застерігав Британію від дозволу на вильоти американських бомбардувальників з цієї бази.

Британія заявила про причетність Ірану до інциденту на авіабазі, якою користуються військові США
Ілюстративне фото
Фото: francebleu.fr

Велика Британія вважає, що Іран причетний до інциденту на британській авіабазі Ферфорд.

Про це пише Politico, посилаючись на прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема.

Бернем заявив про певну роль Ірану в інциденті.

 "Ми розповімо більше згодом, але можемо підтвердити… що, на нашу думку, Іран відіграв у цьому певну роль", – сказав він.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що інцидент на базі "Фейрфорд" "очевидно пов’язаний із діями іноземного суб’єкта".

Прем’єр-міністр Великої Британії зазначив, що вони тісно співпрацюють зі США у вирішенні цього питання.

  • 27 вересня Великій Британії поліція затримала п'ять чоловіків через інциденти, пов'язані з вибухівкою поблизу військової авіабази Ферфорд у графстві Глостершир. 
  • У липні Корпус вартових ісламської революції Ірану застеріг Велику Британію від дозволу на вильоти американських бомбардувальників із цієї авіабази.
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