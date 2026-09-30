Британія заявила про причетність Ірану до інциденту на авіабазі, якою користуються військові США

Велика Британія вважає, що Іран причетний до інциденту на британській авіабазі Ферфорд.
Про це пише Politico, посилаючись на прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема.
Бернем заявив про певну роль Ірану в інциденті.
"Ми розповімо більше згодом, але можемо підтвердити… що, на нашу думку, Іран відіграв у цьому певну роль", – сказав він.
Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що інцидент на базі "Фейрфорд" "очевидно пов’язаний із діями іноземного суб’єкта".
Прем’єр-міністр Великої Британії зазначив, що вони тісно співпрацюють зі США у вирішенні цього питання.
- 27 вересня Великій Британії поліція затримала п'ять чоловіків через інциденти, пов'язані з вибухівкою поблизу військової авіабази Ферфорд у графстві Глостершир.
- У липні Корпус вартових ісламської революції Ірану застеріг Велику Британію від дозволу на вильоти американських бомбардувальників із цієї авіабази.