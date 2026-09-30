Британія заявила про причетність Ірану до інциденту на авіабазі, якою користуються військові США

У липні Іран застерігав Британію від дозволу на вильоти американських бомбардувальників з цієї бази.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Велика Британія вважає, що Іран причетний до інциденту на британській авіабазі Ферфорд.

Про це пише Politico, посилаючись на прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема.

Бернем заявив про певну роль Ірану в інциденті.

"Ми розповімо більше згодом, але можемо підтвердити… що, на нашу думку, Іран відіграв у цьому певну роль", – сказав він.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що інцидент на базі "Фейрфорд" "очевидно пов’язаний із діями іноземного суб’єкта".

Прем’єр-міністр Великої Британії зазначив, що вони тісно співпрацюють зі США у вирішенні цього питання.